Corona-Medienkonferenz – Wie ist die aktuelle Pandemie-Lage in der Schweiz?

Kantone wollen schneller lockern als der Bundesrat

Der Bundesrat schlägt den Kantonen vor, die bestehenden Massnahmen grösstenteils unverändert weiterzuführen, und zwar bis Ende März. Dieser Plan stösst in der Konsultation nun aber auf Kritik.

Verschiedene Kantone (so etwa BE, UR, SZ, BL, SG, AI, AR, TG, TI, FR) fordern in ihren Stellungnahmen explizit, die Massnahmen lediglich bis Ende Februar zu verlängern. Eine Fortführung bis Ende März sei nicht angezeigt, wenn man die «Inzidenz der Covid-Krankheit in unserem Land» nicht kenne, heisst es zum Beispiel in der Freiburger Antwort an den Bundesrat. Andere wiederum (etwa Zürich) erwarten zumindest, dass der Bundesrat die Lage fortlaufend überprüft und bei günstiger Entwicklung schneller lockert.

Häufig erwähnt wird dabei der Wunsch, die Homeoffice-Pflicht bereits rasch wieder abzuschaffen. Nach der Halbierung der Dauer von Quarantäne und Isolation seitens des Bundesrats äussern nun sogar einige Kantone Sympathie mit der Idee, sowohl Quarantäne als auch Isolation komplett abzuschaffen. Einen definitiven Entscheid wird der Bundesrat am morgigen Mittwoch fällen.

Mehr dazu lesen Sie hier:

