Ticker zur Corona-Medienkonferenz - «Der Höhepunkt der Omikron-Welle könnte in ein bis drei Wochen erreicht sein»

Teilweise Unverständnis in der Arbeitswelt

Jamnicki äussert sich kritisch, was die aktuellen Bedingungen bei Quarantäne und Isolationsdauer betreffen. «Obwohl wir seit zwei Jahren mit dieser Pandemie leben, haben einige Menschen immer noch nicht verstanden, warum sie in Isolation gehen müssen», sagt die Bündnerin. «Wir machen das, zum Schutz der anderen», ergänzt sie. Auch Arbeitgeber zeigten manchmal Unverständnis, wenn ein Arbeitnehmer ohne Symptome zu Hause bleiben müsse.

Was die Verkürzung der Quarantänefrist betreffe, so werden sich die Kantone dem Entscheid des Bundesrates fügen. am ende appelliert sie an Bund, Kantone, Gesundheitsgremien, Wirtschaft und Wissenschaft, dass es auf den Dialog aller ankomme.