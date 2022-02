Neue Spur entdeckt – Wie kam das Wasser auf die Erde? Lange galten Kometen als jene Objekte, die Flüssigkeit auf die Erde brachten. Die Schweizer Astrophysikerin Kathrin Altwegg hat Zweifel an dieser These gesät. Nun präsentiert ein Kollege eine andere Antwort. Alexander Stirn

Kometen scheiden als Hauptlieferanten für das irdische Wasser aus: Der Komet Hale-Bopp über dem Steinkreis in Stonehenge. Foto: Alastair Grant (Keystone)

Es fällt vom Himmel. Es kommt aus der Leitung. Es bedeckt mehr als zwei Drittel der Erdoberfläche. Es ist einfach da. Doch Wasser, ohne das irdisches Leben undenkbar wäre, dürfte es hier eigentlich gar nicht geben. Sämtliches Wasser hätte direkt wieder verdampfen müssen, als sich die Erde vor etwa 4,6 Milliarden Jahren aus der Staub- und Gaswolke schälte, die zu jener Zeit das Sonnensystem formte. Zu heiss, so die gängige Meinung, sei es damals in der Nähe der Sonne gewesen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Seit langem fahnden Astronominnen und Astronomen daher nach dem Ursprung des irdischen Wassers. Sie stellen Hypothesen auf und verwerfen sie wieder. Sie ermitteln Verdächtige und zweifeln doch an deren Schuld. Und sie sind immer für eine Überraschung gut.

«Es gibt da grosse Zweifel»

So wie Luke Daly von der Universität Glasgow. Ende vergangenen Jahres hat der Planetengeologe gemeinsam mit einem internationalen Forschungsteam eine Gruppe von Übeltätern präsentiert, die bislang bei der Suche nach den Verursachern des Wassers durchs Raster gefallen war: Staubkörner aus dem All, die alles andere als staubtrocken sein sollen. Ein Fahndungserfolg? Oder eine weitere falsche Fährte in einer an Irrungen und Wirrungen reichen Suche?

Sicher ist: Es braucht neue Ideen, denn die alten taugen nicht viel. Lange Zeit galten Kometen als Hauptverdächtige. Die Brocken aus Fels und Eis hatten sich einst gemeinsam mit den Planeten aus der Urwolke des Sonnensystems geformt – allerdings in dessen Aussenbezirken, wo Wasser nicht sofort verdampfte. Etwa 500 bis 800 Millionen Jahre später sollen sie ihre eisige Fracht dann zur Erde gebracht haben, in einer Reihe von Kollisionen, die die Astronomie «Grosses Bombardement» nennt. So zumindest die Theorie. «Kometen waren lange das Vorzeigeobjekt bei der Suche nach dem Ursprung des irdischen Wassers», sagt Luke Daly. «Seit wir allerdings genauer hingeschaut haben, gibt es da grosse Zweifel.»

Der Komet Tschurjumow-Gerassimenko, aufgenommen von der Kamera Osiris an Bord der Raumsonde Rosetta. Foto: ESA (Keystone)

Verantwortlich für diese Zweifel ist nicht zuletzt Kathrin Altwegg. Die Schweizer Astrophysikerin von der Universität Bern hat 2014 im Rahmen der europäischen Rosetta-Mission untersucht, wie sich der Wasserdampf des Kometen Tschurjumow-Gerassimenko zusammensetzt. Eine wichtige Frage, denn nicht alle Wassermoleküle sind gleich: Im Kern der beiden Wasserstoffatome, die gemeinsam mit Sauerstoff Wasser bilden, befindet sich normalerweise je ein Proton, ein positiv geladenes Elementarteilchen. Mitunter sitzt dort aber auch noch ein Neutron, ein neutrales Teilchen. Die Physik spricht dann von Deuterium, von schwerem Wasserstoff.

Auf der Erde ist Deuterium selten. In den Ozeanen kommt auf etwa 6400 normale Wassermoleküle ein Vertreter der schweren Variante. Bei Tschurjumow-Gerassimenko ermittelten Altwegg und ihr Team hingegen einen mehr als dreimal so hohen Deuteriumanteil. Das Verhältnis – letztlich der Fingerabdruck des Wassers, der sich auf der Erde durch natürliche Prozesse nicht verändert – passte somit nicht zu den Werten auf der Erde. Kometen wie der Tschurjumow-Gerassimenko schieden damit aus dem Kreis der Verdächtigen aus, sie konnten nicht die Quelle des irdischen Wassers sein.

An dieser Aktenlage hat sich bis heute nichts geändert: Eine detaillierte Analyse über Rosettas gesamte Missionsdauer hinweg, die die Forschenden gerade zur Veröffentlichung eingereicht haben, zeigt ähnlich unpassende Deuteriumwerte wie die ursprünglichen Messungen. «Egal, wo und wie wir hinschauen», sagt Altwegg, «es kommt immer dasselbe heraus.»

Verantwortlich für das Wasservorkommen auf dem Asteroiden ist offenbar der Sonnenwind.

Auf anderen Kometen, die mittlerweile ebenfalls untersucht werden konnten, liegt die Menge des Deuteriums zwar näher an den irdischen Werten. Im Durchschnitt aller Kometen ist das Verhältnis aber noch immer doppelt so hoch wie auf der Erde. Der Fall erscheint somit aussichtslos. «Wenn Kometen zum irdischen Wasser beigetragen haben sollten, dann allenfalls zu einem sehr, sehr geringen Anteil», sagt Daly.

Nachbar-Stern Proxima Centauri Astronomen spüren neuen Planeten in kosmischer Nähe auf Abo Astronomische Entdeckung Der erste Mond in einem anderen Sonnensystem? Neue Planetenklasse Leben könnte auf mehr Exoplaneten möglich sein als bisher gedacht Als Hauptverdächtige gelten daher mittlerweile Asteroiden: kleine Überbleibsel aus der Zeit der Planetenentstehung, die die Sonne normalerweise jenseits der Marsbahn umkreisen. Mitunter werden diese Himmelskörper aber in Richtung Erde geschleudert und können mit ihr kollidieren. Verglichen mit den eisigen Kometen, die in den eiskalten Aussenbezirken des Sonnensystems jenseits der Neptunbahn entstanden, enthalten Asteroiden zwar deutlich weniger Wasser, die schiere Menge an Einschlägen könnte sie dennoch zur Quelle der irdischen Ozeane gemacht haben. Hinzu kommt, dass zumindest ein Typus von Asteroiden Wasser mit fast dem gleichen Fingerabdruck enthält wie das auf der Erde. Damit sind die Asteroiden allerdings noch nicht überführt. Denn warum sollte nur dieser eine Typ auf der Erde eingeschlagen sein, die anderen Asteroiden mit teils deutlich schwererem Wasser aber nicht? Im Durchschnitt ist das Verhältnis von Deuterium zu normalem Wasserstoff bei allen Asteroiden nämlich noch immer zu gross, wenn auch nicht so deutlich wie bei den Kometen. Es fehlt ein Reservoir an leichterem Wasser, das die Einschläge mit schwererem Wasser ausgleichen könnte. Luke Daly glaubt, genau das gefunden zu haben – in Staubkörnern des Asteroiden Itokawa. Im Jahr 2010 hatte die japanische Sonde Hayabusa die Staubteilchen zur Erde gebracht. Nun bekam Daly gemeinsam mit Forschenden aus Australien und den USA Gelegenheit, die Körner zu untersuchen. Zum Einsatz kam dabei eine tomografische Atomsonde, die die Zusammensetzung einer Probe Atom für Atom bestimmen kann.

Künstlerimpression der japanischen Sonde Hayabusa beim Einsammeln von Proben auf dem Asteroiden Itokawa. Illustration: Japan Aerospace Exploration Agency (Keystone)

Bei den Itokawa-Körnchen entdeckte die Sonde etwas, womit Daly nicht gerechnet hatte: Wassermoleküle, etwa 40 bis 100 Millionstel Millimeter unter der Oberfläche. Und zwar jede Menge davon, hochgerechnet etwa 20 Liter Wasser pro Kubikmeter Asteroidenstaub, wie das Team im Fachblatt «Nature Astronomy» berichtet.

Verantwortlich für dieses Wasservorkommen ist offenbar der Sonnenwind, ein Strom geladener Teilchen, den die Sonne unentwegt ins All schleudert. Er besteht unter anderem aus Wasserstoffkernen. Nach und nach könnten diese Kerne, vermutet Daly, Sauerstoff aus den Mineralien des Asteroidenstaubs herausschlagen. Verbindet sich der Sauerstoff mit einem weiteren Wasserstoffkern, entsteht H₂O, also Wasser.

Da die Region des Sonnensystems, durch die die junge Erde einst raste, noch sehr staubig war, könnte Wasser durch genau diesen Mechanismus auf den Planeten gekommen sein, kombiniert Daly. Es ist kein handfester Beweis, aber ein ganz gutes Indiz. Mehr noch: Das Verhältnis von Deuterium zu Wasserstoff im Sonnenwind liegt etwas niedriger als in den irdischen Ozeanen. Das Wasser im Staub ist somit leichter als das auf der Erde. Gemeinsam mit dem schwereren Wasser, das Asteroiden gebracht haben könnten, würde sich genau die richtige Mischung ergeben, hat Daly errechnet. «Der Sonnenwind fügt damit dieses leichte Reservoir hinzu, das wir brauchen, um die Bilanz auszugleichen.»

Gute Publikation – mit Abstrichen

«Sicher gut» sei die Veröffentlichung, sagt Kathrin Altwegg, die an den Experimenten nicht beteiligt war. Ganz überzeugt ist die Schweizer Astrophysikerin dennoch nicht. Anders als bei aktiven Kometen, deren oberste Schicht immer wieder abgetragen werde und frisches, ursprüngliches Wasser freigebe, sei die dünne Oberfläche eines Staubteilchens unentwegt den Kräften des Alls ausgesetzt. «Wir messen dort das heutige Verhältnis von Deuterium zu Wasserstoff», sagt Altwegg. «Ob das in den vergangenen viereinhalb Milliarden Jahren unverändert geblieben ist, dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen.» Daly hält dagegen, dass sich die Wasserstoffreaktion in der Sonne – und damit der Sonnenwind – im Laufe der Zeit nicht ändere und dass auch andere, ferne Sterne ein ähnliches Deuteriumverhältnis zeigten. Es sei daher «keine unvernünftige Annahme», dass die heute gemessenen Verhältnisse die gleichen seien wie damals, als die Erde entstanden sei.

Auch den Einwand, die staubige und gasreiche Umgebung der jungen Erde könnte so viel Sonnenwind geschluckt haben, dass eine grossflächige Wasserproduktion unmöglich gewesen wäre, lässt Daly nicht gelten. Ja, in den ersten fünf Millionen Jahren des Sonnensystems sei dessen Gaswolke zu dicht gewesen, um Staubteilchen erfolgreich zu bestrahlen. Danach habe sich das Gas allerdings verzogen, und der Staub habe sich gelegt – auf etwa ein Körnchen pro Kubikmeter Weltall. «Und das All ist gross», sagt Daly, «daher gehen wir nicht davon aus, dass Staub die Intensität der Sonne stark verringert hat.»

Alternativer Weg des Wassers Infos einblenden Ein Team um Jun Wu von der Arizona State University hat Ende 2018 errechnet, dass die junge Erde Wasserstoff in ihren damaligen Ozeanen aus glühend heissem Gestein gespeichert haben könnte. Das Gas sei dann in die Tiefe des Planeten gesunken, wo es allen Widrigkeiten und hohen Temperaturen zum Trotz verbleiben konnte. Auch dieser Wasserstoff wäre leichter als die heutigen Deuteriumwerte auf der Erde. Zusammen mit dem schweren Wasser aus Asteroideneinschlägen würde die Bilanz wieder stimmen, rechnet Wu vor. Das Ganze ist allerdings nur eine Theorie. Kein Beweis, nicht einmal ein Indiz gibt es ausser der plausibel klingenden Annahme.

Daly ist mit seinen Messungen und mit seinen Experimenten, bei denen er Staubkörner im Labor mit simuliertem Sonnenwind beschossen hat, schon weiter. Und er will es nicht dabei belassen. Gegenwärtig befindet sich ein Körnchen des Asteroiden Ryugu in Dalys Atomsonde. Japans Raumsonde Hayabusa 2 hat es Ende 2020 zur Erde gebracht. Ryugus Staub ist anders, er ist feucht, er hat – ganz ohne Bestrahlung – einen Wassergehalt von 30 Prozent. Völlig offen, was der Sonnenwind damit macht. Vielleicht eröffnet er abermals eine neue Fährte. Oder die Spur verliert sich.

Daly sagt daher auch: «Unsere Arbeit beendet die Debatte nicht, sie trägt höchstens dazu bei, die Komplexität dieser wirklich wichtigen Frage noch zu erhöhen.» Die Suche nach der Quelle für das irdische Wasser, so viel ist klar, sie geht weiter.

Fehler gefunden?Jetzt melden.