Corona-Medienkonferenz - Wie kann die Schweiz die Überlastung der Spitäler stoppen?

BAG meldet 2702 Neuinfektionen

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag innerhalb von 24 Stunden 2702 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem wurden 11 Todesfälle und 79 Spitaleintritte registriert.

Vom 24. August bis 30. August sind in der Schweiz 162'995 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Damit sind 51,6 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag auf seiner Website veröffentlichte.

Insgesamt wurden seit Beginn der Impfkampagne 9'632'891 Impfungen verabreicht. 4'466'234 Personen haben zwei Impfdosen erhalten, bei 700'423 Personen wurde bislang nur die Erstimpfung vorgenommen.

Pro Tag wurden letzte Woche durchschnittlich 23'285 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz um 8 Prozent.