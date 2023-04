Ob Baggerfahrer oder Zugchauffeur: Die Helden unserer Kinder tragen keine schicken Anzüge. Foto: Getty Images

Donnerstags kommt bei uns die Müllabfuhr. Und dies immer ungefähr zur selben Zeit. Was mein in den morgendlichen Wahnsinn und die «Never-Ending-To-Do-Spirale» versunkenes Oberstübli in aller Regel vergisst, entgeht meinem Sohn nicht. Niemals. Kaum ist der Müllwagen in Hörweite, spitzt er seine Ohren, reisst die Augen auf, lässt seine ihm sonst heiligen Spielautos im Nullkommanix links liegen, rast zum Küchenfenster und ruft lauthals «Maaamii chuuuuum!!» Als ob gerade die Air Force One vor unserer Haustür gelandet wäre. Stets leicht verdattert (wie gesagt: «Mami-Brain»), brauche ich jeweils einen Moment, um zu realisieren, was da gerade vor sich geht. Aber dann muss es ruckzuck gehen, denn die Frauen und Männer von der EWZ sind unglaublich schnell. Da kann es schon einmal passieren, dass keine Zeit mehr bleibt, um dem Kind oder geschweige denn mir selbst ein «Jäggli» über zu ziehen, sodass wir auch im Winter mal im Pischi am offenen Fenster landen.

Zu beschäftigt oder zu ignorant?

Keine Angst, wir verharren bei Minustemperaturen selbstverständlich nicht ewig in der Kälte. Man kann dem Geschehen ja ebenso von drinnen beiwohnen. Klar. Nur verkleinert sich dadurch nicht nur unser Blickfeld, sondern könnte es womöglich auch passieren, dass das Entsorgungsteam unser Gewinke gar nicht erst mitkriegt. Und das wäre schade. Denn in den allermeisten Fällen winken sowohl die Fahrer, als auch die den Abfall Einsammelnden zurück. Und zwar egal, ob sie im Schnee, Regen oder in der Sommerhitze unterwegs sind. Dies freut meinen Sohn und berührt mein Herz.

So rümpfen wir nicht nur die Nase, wenn wir uns der Kehrichtentsorgung nähern, vielmehr ärgern wir uns sogar noch, wenn diese nur 20 Sekunden den Weg blockiert.

Mit der Freude geht bei mir aber häufig auch eine gewisse Scham einher. Ich frage mich in solchen Situationen, wie ich in all den kinderlosen Jahren derart in den Alltagstrott versunken sein konnte, dass mir entging, wie kinderfreundlich Menschen doch sein können. Und es sind ja auch immer etwa dieselben lieben Leute, die allwöchentlich durch unser Quartier düsen. Ich gebe zu, das hatte ich nicht realisiert. Heute muss ich mich ernsthaft fragen, ob ich zu beschäftigt oder doch auch ein wenig ignorant unterwegs war. Und da bin ich nicht die Einzige, die sich an der Nase nehmen muss.

Mehr Dreck, bitte!

Ignoranz und Vorurteile sind in unserer Leistungsgesellschaft allgegenwärtig. So rümpfen wir nicht nur die Nase, wenn wir uns der Kehrichtentsorgung nähern, vielmehr ärgern wir uns sogar noch, wenn diese auch nur 20 Sekunden den Weg blockiert. Aber was würden wir denn tun, wenn niemand diesen Job machen würde? Genau, Neapel lässt grüssen. Dasselbe gilt für Baustellen, die oftmals nicht in unseren getimten Tagesablauf passen. Dabei können wir einfach nur dankbar sein, dass jemand sich für unsere saubere, funktionierende und sichere Schweiz die Finger schmutzig macht. Und gerade Baustellen versprühen auf Kleinkinder geradezu eine magische Anziehungskraft – zumindest auf die männlichen.

Danke, lieber Müllmann! Auf die Begrüssung ihres Sohnes reagieren Müllmann und Co. jeweils sehr freundlich. Foto: Getty Images

Kinder sind uns mit ihrem unvoreingenommenen Geist um Lichtjahre voraus. Ihre Helden brauchen weder schicke Anzüge noch teure Schuhe zu tragen. Im Gegenteil: Bitte mehr Dreck! Und ganz gross und laute Fahrzeuge, wenn es geht. Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle an all die Bagger, Betonmischer, Walzen und Lastwagen beziehungsweise an die Menschen dahinter, dass sie ihrem kindlichen Publikum stets freundlich gesinnt sind. Manchmal sogar so fest, dass die Baggerschaufle zum Winken ausholt.

Nichts anderes als Anstand

Mir ist klar, dass es für ein funktionierendes System auch all die Schreibtischtäter braucht. Auch ich gehöre zu dieser Spezies. Allerdings wäre es sehr begrüssenswert, würden diese Menschen auch mal zurücklächeln. Anstatt zum 100. Mal zu checken, ob nicht doch noch eine E-Mail reinkam, bevor sie sich beim Aussteigen aus Bus oder Tram über die Kinderwagen echauffieren.

Ebenso ist mir bewusst, dass die Unvoreingenommenheit meines Sohnes nicht ewig anhalten wird. Dennoch hoffe ich, dass er sich auch in ein paar Jahren noch bei den Chauffeusen und Chauffeuren öffentlicher Verkehrsmittel fürs Mitnehmen oder bei den Autos fürs Anhalten am Fussgängerstreifen bedankt. Dies ist doch nichts mehr als Anstand, den wir unseren Kindern vor- statt nachleben sollten.

Keinen Mama- oder Papablog mehr verpassen? Aktivieren Sie in den Einstellungen Ihrer Zeitungsapp die Push-Mitteilungen für Mamablog und erhalten Sie die neuesten Beiträge und Lesetipps direkt auf Ihr Smartphone. Falls Sie die App noch nicht installiert haben, können Sie das hier tun.

Michelle Richner arbeitet als promovierte Juristin (Dr. iur.) für die Tierschutzorganisation Tier im Recht und lebt mit ihrem Sohn und zwei Katzen in Zürich. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.