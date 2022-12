Ombudsstelle für Kinder in Winterthur – Wie Kinder zu ihrem Recht kommen Scheidung, Kindesschutz oder Schulentscheid: Wenn rechtliche Fragen zu klären sind, streiten in der Regel Erwachsene. Kinder werden meist zu wenig angehört. Hier vermittelt die Kinderombudsstelle in Winterthur. Elisabetta Antonelli

Katja Cavalleri Hug von der Kinderombudsstelle Schweiz vermittelt, wenn Kinder mit dem Rechtssystem in Berührung kommen. Sie berät Kinder direkt am Telefon. Foto: Marc Dahinden

«Hallo, ich brauche Hilfe.» Die Stimme, die am anderen Ende der Telefonleitung spricht, ist jung. Sehr jung. Es handelt sich um den siebenjährigen Noah, der die Kinderombudsstelle Schweiz anruft. Noah, der in Wirklichkeit anders heisst, hat sich seit langem in seiner Pflegefamilie eingelebt und fühlt sich in der Schule seines Wohnortes wohl. Seine Mutter verstarb, der Vater lebte nicht bei Mutter und Sohn und hatte auch keine Beziehung zu ihm. Plötzlich erfährt er, dass der Vater ihn zu sich nehmen möchte.



«Noah hatte grosse Angst, als er uns anrief», sagt Katja Cavalleri Hug, Leiterin Beratung bei der Kinderombudsstelle. «Er wollte die Pflegefamilie und die Schule nicht verlassen.» Die Telefonnummer erhielt er von einer Bezugsperson und meldete sich daraufhin selbst.