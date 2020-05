Unser Fussball-Podcast – «Wie kommen die Fans ins Stadion, ohne Regeln zu brechen?» Noch bevor die Schweizer Liga überhaupt entschieden hat, ob sie weiterspielen will, werden schon Spiele mit Zuschauern diskutiert. Florian Raz

Diese Aussage erreichte die Schweizer Fussballclubs unerwartet. Eben noch liess die Liga ausrechnen, was es sie kosten würde, sollten bis Ende Jahr keine Spiele mit Zuschauern erlaubt sein. Und dann erklärt Daniel Koch am Sonntagabend auf SRF, Matches mit Zuschauern seien möglicherweise schon bald möglich. Vorbedingung für den Delegierten des Bundesamtes für Gesundheit im Bereich Coronavirus: «Man muss wissen, wer wo sitzt – das ist das einzige, was wirklich wichtig ist.»

Natürlich ist diese neuste Wendung Thema in unserem Podcast. «Dieses Vorpreschen von Daniel Koch überrascht», findet Thomas Schifferle, «vor allem, da der Bundesrat ja noch nicht einmal beschlossen hat, ob er Fussballspiele überhaupt wieder erlaubt.» Und vor allem, weil ganz viele Fragen noch offen sind. Zum Beispiel stellt Schifferle diese: «Wie sollen die Fans ins Stadion kommen, ohne die geltenden Regeln des Social Distancing zu brechen?»

Kay Voser dagegen hört in Kochs Ankündigung vor allem eines: «Die Hoffnung darauf, dass bald wieder so etwas wie Normalität einkehren wird.»

Ausserdem Thema in unserer 41. Podcast-Folge: Welche Fussballer haben uns auf Schweizer Plätzen am meisten begeistert?

Was ist ein Podcast? Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite. Oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

