Fischzucht und Artenschutz – Wie Lachse von der Nordsee zurück in die Region finden Im Vergleich zum Rhein ist der Flaacherbach ein Rinnsal. Und trotzdem finden dort ausgesetzte Junglachse dereinst den Weg zurück in den Bach. Markus Brupbacher

Aufnahme vom September 2019: Monate zuvor ausgesetzte Junglachse werden aus dem Flaacherbach bei der Ziegelhütte gefischt, um sie zu untersuchen. Im Hintergrund ist die Brücke zu sehen, die hinab zum Naturzentrum Thurauen, zur Badi und zum Campingplatz Flaach führt. Archivfoto: Marc Dahinden

Eines ist klar: Es wird ein denkwürdiger Tag sein, an dem in der Region der erste grosse Lachs im Rhein gesichtet oder geangelt wird. Unklar ist, wann der hierzulande in den 1950er-Jahren ausgestorbene Atlantische Lachs zurückkehren wird. Zwar wurde 2008 ein Exemplar bei Basel gefangen, 2012 ein weiteres etwas flussaufwärts bei Rheinfelden. Doch diese Lachse schafften es von der Nordsee nur deshalb den Rhein hoch, weil sie vermutlich als «blinde Passagiere» via Schiffsschleusen die Kraftwerke überwunden haben.