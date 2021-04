Geldblog: Anlagerisiken – Wie lege ich mein Pensionskassengeld selbst am besten an? Die Anlage seines Vorsorgegeldes ist anspruchsvoll – wer keine oder nur wenig Erfahrung hat, sollte keine Experimente eingehen und die Beratung von Spezialisten nutzen. Martin Spieler

«Viele unterschätzen bei der Anlage ihres Pensionskassengeldes die Risiken», warnt Geldberater Martin Spieler. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich habe mein gesamtes PK-Kapital mit rund 550’000 Franken auszahlen lassen, weil dies für uns die bessere Lösung scheint als ein Rentenbezug. Dazu muss ich noch sagen, dass ich das 2021 als Frühpensionierter in Angriff nehme, auf AHV-Bezug aber verzichte. Ordentliches AHV-Alter erreichen meine Frau und ich Ende 2021. Wie soll ich das Geld anlegen, welches ich die nächsten Jahre nicht zwingend benötige? Soll ich in Aktien investieren und Einzeltitel kaufen, oder besser in Fonds investieren? Ich möchte eigentlich keine Verwaltungsaufträge an die Bank delegieren und selber aktiv werden. Das Geld, um das 2021 zu finanzieren, ist vorhanden. Ich könnte also den Grossteil des PK-Kapitals anlegen. Leserfrage von R.D.