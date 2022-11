Italiens «First Gentleman» – Wie links ist «Mister Meloni»? Es ist, als wären sie die neuen Royals: Italiens sehr rechte Premier Giorgia Meloni und ihr Lebenspartner, der Fernsehjournalist Andrea Giambruno. Die Schlüsselanekdote ihrer Liebe kennen alle, auch ihre politischen Streitthemen. Es gibt nun sogar gestohlene Fotos von ihm. Oliver Meiler aus Rom

Plötzlich überall: Andrea Giambruno und Tochter Ginevra auf dem Weg zur Vereidigung von Giorgia Meloni im Quirinalspalast. Foto: Giuseppe Lami (AFP)

Sie haben nun also Paparazzi auf Andrea Giambruno angesetzt, für «gestohlene Fotos». Man muss nicht glauben, dass die wirklich geklaut sind, die Klatschpresse spricht sich ja meist ab mit den Prominenten. Aber so hört sich das natürlich exklusiver an. Das Heftchen «Chi» hat Giambruno in einem römischen Supermarkt fotografiert, beim Mineralwasser: in Jeans, einer blauen Sportjacke, mit Sonnenbrille.