Kolumne Landluft – Wie man Gemeinderäte gewinnt Der Männerchor Elsau sucht neue Mitglieder und wird dabei kreativ. Er könnte damit auch ein Vorbild für andere sein. Rafael Rohner

Die Landluft ist eine Kolumne des Ressorts Region und wirbelt alles wild durcheinander. Illustration: Ruedi Widmer

Die Männer des Männerchors Elsau suchen neue Singkameraden und haben deshalb Plakate aufgestellt: «Singen macht Männer glücklich» lautet der Slogan. Auch im Internet ist der Verein präsent und berichtet regelmässig über seine Aktivitäten.

In einem Blog haben die Männer nun Argumente zusammengetragen, die andere dazu ermuntern sollen, im Chor mitzumachen. «Meine Mutter sagte immer, Leute, die singen, haben keine bösen Gedanken», sagt zum Beispiel Renato. «Alleine singen ist doof», findet Hans. Bei Ruedi freut sich auch die Frau auf seine Proben, weil sie dann jeweils sturmfrei hat. Und ein anderer Hans wird beim Singen wieder so unbeschwert wie früher als Kind. Alles in allem entsteht der Eindruck: Da hat sich eine lustige Truppe gefunden.

Ganz anders werben derzeit Behörden um neue Gemeinderatskandidaturen. «Deine Gemeinde braucht dich» lautet der seriöse Slogan. Freuen darf man sich als gewählter Amtsträger unter anderem auf «spannende Einblicke in die Gesetzgebung» oder auf eine «Entschädigung gemäss Verordnung».

Ob das junge und dynamische Leute anlockt? Dabei hätten die Gemeinderäte unserer Region bestimmt auch andere, bessere Argumente. Denn sicher geht es bei ihnen oft ähnlich lustig zu und her wie im Männerchor Elsau, vor allem, wenn wieder einmal eine längere Strategiesitzung ins Haus steht.

Hier deshalb ein paar Vorschläge für Testimonials auf der Gemeindewebsite: «Alleine gegen den Kanton zu wettern, ist doof», sagt Gemeinderat Karlheinz. Stefan von der Schulpflege meint: «Meine Mutter sagt immer, mit der Nachbargemeinde fusionieren bringt nur böse Gedanken.» Und Hansruedi fühlt sich an den Sitzungen der Rechnungsprüfungskommission jeweils so wie damals im Kindergarten.

