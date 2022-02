Fit in 8 Wochen – Wie man gute Vorsätze einhält Mehr Sport, gesündere Ernährung, weniger Bildschirmzeit: Etwa jeder Zweite fasst an Neujahr gute Vorsätze. Im Februar haben 80 Prozent schon wieder aufgegeben. Dabei kann es gelingen, wenn man ein paar Regeln beachtet. Werner Bartens

Selbstkontrolle ist zwar wichtig, man sollte aber nicht zu streng mit sich sein. Foto: Veronica Laber

Schwer zu sagen, wie viele von Ihnen noch bei «Fit in 8 Wochen» dabei sind. Rein statistisch gesehen müssten etliche längst aufgegeben haben, obwohl sie sich fest vorgenommen hatten, dass es dieses Mal wirklich klappt. Mit guten Vorsätzen an Neujahr ist es so eine Sache; im Februar sind vier von fünf der eben noch Entschlossenen nicht mehr dabei.