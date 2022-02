Geldblog: ETF-Tipps – Wie man mit wenig Kosten den Schweizer Markt abdeckt Wer mit möglichst tiefen Gebühren in den Schweizer Aktienmarkt investieren will, kann einen Exchange Traded Fund auf den SPI oder SMI nutzen. Martin Spieler

Ich habe Jahrgang 71 und möchte neben meiner eigenen Wohnung mittels ETFs in den nächsten 10 bis 20 Jahren systematisch ein Zusatzvermögen aufbauen. Leider habe ich bisher mit Wertschriften keine Erfahrung und daher zu meinem Vorhaben einige Fragen. Grundsätzlich möchte ich nur in Schweizer Franken investieren, denn mein Leben und meine Hyposchulden spielen sich nur in dieser Währung ab. Welches sind die kostengünstigsten ETFs in Schweizer Franken? Welches sind die am besten diversifizierten ETFs, welche den Schweizer Markt abdecken? Leserfrage von E.W.

Ihren Zeilen entnehme ich, dass Sie auch eine Eigentumswohnung besitzen, deren Finanzierung gesichert ist, und ich nehme an, dass Sie jeweils jährlich den Maximalbetrag in die steuerbegünstigte Säule 3a einzahlen. Damit ist sichergestellt, dass Sie das Geld im Umfang von rund 500 Franken, dass Sie künftig monatlich in Exchange Traded Funds (ETFs) investieren möchten, während langer Zeit nicht brauchen und es langfristig anlegen können.

Mit einem Anlagehorizont von zehn bis zwanzig Jahren, wie Sie ihn abgesteckt haben, macht für mich ein Fokus auf Aktien durchaus Sinn. Sie müssen zwar mit starken Kursschwankungen rechnen, haben aber eine gute Wahrscheinlichkeit, dass Sie nach so langer Zeit mehr auf der hohen Kante haben, da Aktien im Vergleich zu anderen Anlageklassen hohe Renditen versprechen. Eine Erfolgsgarantie haben Sie allerdings auch hier nicht.

Mit dem Einsatz der von Ihnen favorisierten ETFs erreichen Sie mit kleinen Beträgen eine breite Diversifikation. Mit solchen Anlagevehikeln können Sie einfach den gesamten Schweizer Markt abdecken. Bei der Wahl eines geeigneten ETFs müssen Sie entscheiden, ob Sie den gesamten Schweizer Markt mit möglichst allen börsengehandelten Gesellschaften abdecken wollen oder nur die zwanzig grössten Börsenfirmen.

Ich würde mir überlegen, ob Sie ergänzend nicht auch ETFs nutzen möchten, welche ausländische Märkte abdecken.

Letzteres erreichen Sie mit einem ETF, der an den Swiss Market Index (SMI) gebunden ist. Bei vielen Anlegern beliebt ist dafür der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis. Dieser ETF, der den Index physisch abbildet, zeichnet sich durch eine günstige Gesamtkostenkennzahl Total Expense Ratio TER von 0,2 Prozent pro Jahr aus. Der ETF ist ausschüttend. Direkt vergleichbar ist der iShares SMI (CH) des US-Vermögensverwaltungsriesen Blackrock. Mit einer TER von 0,35 Prozent ist dieses Vehikel etwas teurer.

Den Swiss Performance Index (SPI) abdecken könnten Sie mit dem UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis. Auch dieser ist ausschüttend, bildet den Index physisch ab und weist eine Gesamtkostenquote von 0,15 Prozent aus. Alternativen wären etwa der Lyxor SPI UCITS ETF, welcher allerdings den Index nur künstlich nachbildet und 0,4 Prozent pro Jahr kostet sowie der iShares Core SPI (CH), der mit einer TER von 0,1 Prozent günstiger ist, aber nicht ganz alle Unternehmen des SPI umfasst.

Falls Sie keine Ausschüttung wünschen, wäre auch der UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-acc eine Überlegung Wert. Dieser ist mit einer TER von 0,15 Prozent ebenfalls gebührenmässig attraktiv. Mit all diesen Instrumenten würden Sie allerdings nur in den Schweizer Markt investieren. Im Sinne einer noch besseren Diversifikation würde ich mir überlegen, ob Sie ergänzend nicht auch ETFs nutzen möchten, welche ausländische Märkte in Europa, den USA und Asien abdecken. Zwar gehen Sie bei dieser Variante ein Währungsrisiko ein, das Sie eigentlich vermeiden möchten, wie Sie in Ihrer Frage betonen, dafür aber erhöhen Sie über das gesamte Anlagevolumen hinweg Ihre Diversifikation, was einerseits ein geringeres Risiko bedeutet und höhere Renditechancen bietet.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

