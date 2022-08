Tagebuch aus dem Pfadi-Bundeslager – Wie man ohne Küche und Feuer kocht Mit der Lagerküche steht und fällt ein Pfadilager. Im Bula ist manches komplizierter als sonst – nicht nur wegen des Feuerverbots. Trotzdem lassen sich simple Köstlichkeiten kochen. Kaspar Keller

Eigentlich ein Holzschwert, jetzt eingesetzt als Kochkelle: In der Lagerküche ist Kreativität gefragt. Foto: Camou

1200 Tonnen: Diese Menge Holz sollte das Bundeslager eigentlich brauchen. Ein guter Teil davon sollte Feuerholz sein. Doch wie viel wurde bisher verbrannt? Keines. Denn die Trockenheit fordert ihren Preis: Feuerverbot im Wallis bedeutet ein Bundeslager gänzlich ohne Lagerfeuer.

Das tut der Pfadiseele weh, denn das Knistern der Flammen, das das gemeinsame Singen begleitet, oder das speziell fürs Ablegen des Pfadiversprechens hergerichtete Feuer lässt sich nun mal nicht durch eine Laterne ersetzen.

Das kurzfristige Feuerverbot brachte aber auch handfestere Probleme mit sich. Wie steht es um jene, die geplant hatten, mit Feuer zu kochen? Doch während sich die Romantik eines Lagerfeuers nicht simulieren lässt, läuft die Essenszubereitung mehr oder weniger problemlos ab – Gaskochern sei dank.

Dass die Verantwortlichen innert kürzester Zeit genügend davon auftrieben, sodass jede betroffene Einheit zwei Stück erwerben konnte, ist beeindruckend. So gibt es trotzdem warmes Essen, und die Küchenteams können so kochen, wie sie es in jedem anderen Zeltlager auch tun würden.

Der lange Marsch zur Essensausgabe

Wobei das natürlich nicht ganz stimmt, denn das Essen wird nicht wie sonst in improvisierten Kühlschränken und -boxen gelagert, sondern muss je nach Menü ein- bis zweimal am Tag bei der Abholstation auf dem Bulavard bezogen werden. Für Einheiten, die ihre Zelte in der Nähe haben, bedeutet dies einen Spaziergang von zehn Minuten. Für jene am Rand geht es eher um eine knappe Stunde pro Weg.

Das ist mühsam, aber der Preis dafür, stets frisches und gut gekühltes Essen zu bekommen. Und das lohnt sich, denn das Essen ist wirklich gut. Die Mahlzeiten sind überraschend ausgewogen. Auch die vegetarischen Fleischersatzprodukte überzeugen. Und mit den zusätzlich im Migrova (dem Bula-Migros) erwerbbaren Produkten lassen sich auch langweiligere Menüs wunderbar aufpeppen.

Kleine Probleme lassen sich immer lösen oder überspielen.

Zwar erwischt die Polenta ob der Grösse der Pfanne vielleicht mal nicht genau das richtige Mass Salz oder die Zutaten werden etwas zu grosszügig berechnet, sodass nach dem Ratatouille noch fünf Kilo Peperoni übrig sind. Aber solche kleinen Probleme lassen sich immer lösen, ausgleichen oder durch Improvisation überspielen.

Vielleicht steht nicht jeder Einheit ein 5-Sterne-Koch zur Verfügung und vielleicht ist nicht jede Mahlzeit ein kulinarisches Meisterwerk. Aber fest steht: Hungern muss hier niemand. Und das Essen ist auf jeden Fall immer eines Pfadilagers würdig.

Kaspar Keller v/o Mjuk, Pfadi Waldmann

