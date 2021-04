Handballerinnen aus Winterthur – Wie man sich der «Bel Etage» annähert Die Yellow-Frauen haben die Saison wie üblich ohne sonderliche Abstiegsgefahr beendet. Trotzdem war sie speziell: Mit zwei Quarantänen, dem Trainerwechsel und einer leisen Annäherung an die Schweizer Spitze. Urs Stanger

Sagenhafte 8,3 Tore erzielte Yellows Simona Grozdanovska in dieser Saison pro Meisterschaftsspiel. Deuring Photography

Still und ziemlich unspektakulär verlief das Ende. In der Gotthelfhalle zu Thun verabschiedeten sich die Winterthurerinnen aus der Meisterschaft. Sie verloren 21:29, eine Rolle spielte das nicht mehr.

Den 2. Platz in der Abstiegsrunde der Premium League hatten sie sich bereits im Match vorher mit dem Sieg über GC Amicitia gesichert - und damit auch die Gewissheit erlangt, nicht mehr gegen den Abstieg kämpfen zu müssen. «Zum Glück ist es so gelaufen. Denn sollten während des Playouts Spielerinnen verletzt ausfallen, könnte man in einen bösen Strudel geraten», sagt Matthias Müller, Yellows Sportchef.