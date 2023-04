Pfadi gewinnt im Playoff – Wie man sich zum Sieg verteidigt Der Playoff-Klassiker zwischen Pfadi Winterthur und Wacker Thun ist um ein Kapitel reicher: umkämpft, wenig Tore, Platzverweise und spannend bis zuletzt. Am Ende gewinnt Pfadi Spiel 1 der Viertelfinalserie 19:18. Urs Stanger

Der erste Teil ist erfolgreich erledigt: Pfadis Handballer freuen sich über den Startsieg im Playoff-Viertelfinal gegen Wacker Thun. Foto: Enzo Lopardo

Was für ein Ende. Es passte zum Rest des umstrittenen ersten Duells dieser Best-of-5-Serie. In der zweiten Hälfte lag keine Mannschaft mehr als ein Tor vorne. Pfadi ging mit einer dünnen 19:18-Reserve in die 60. Minute. Die Thuner starteten ihren letzten Angriff, blieben immer wieder in der Verteidigung hängen, bis sie fünf Sekunden vor Schluss zum Freiwurf kamen. Die Winterthurer stellten die Mauer, der Wurf von Max Dannmeyer prallte an ihr ab: Otto Lagerquist, der Schwede, der so unauffällig wie höchst effizient spielt, hatte geblockt.