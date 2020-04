Angerichtet – Wie man zu Hause auswärts essen geht Das vielleicht innovativste Winterthurer Restaurant liefert seine Spitzenküche im Lockdown als Bausatz zum Aufwärmen direkt an die Haustüre – ein Erlebnis. Marc Leutenegger

So aufregend können Rüebli sein: Spicy Karotte mit Karotten-Käse-Capuns. Deborah Stoffel Eine Nebensache, von der man schwer genug kriegt: Sauerteigbrot mit luftiger, gesalzener Butter. Deborah Stoffel Zum Aufwärmen: Sauerteigcracker mit Apfelpüree, Tannenmayo und Gans- oder Pilztatar (oben). Deborah Stoffel Kopfsalat mit gezupftem Hühnerschenkel, Kräutermayo und Zwiebelpüree. Deborah Stoffel Anrichten ist eine Frage der Fantasie – Joghurt-Mousse, Zitruscreme, geräucherte Meringues und Zitrusfruchtsalat. Deborah Stoffel 1 / 5

Das Rosa Pulver hat in der Pandemie die Flucht nach vorn gewählt: Einmal wöchentlich liefert das Lokal seine experimentelle Küche an die Haustür, wobei sich Chef Michael Dober jedes Mal etwas Neues ausdenkt, in der angebrochenen Woche bereits zum fünften Mal. Auf 30 Bestellungen pro Woche hatte die Crew des Rosa Pulver gehofft, sagt Gastrounternehmer und Teilhaber Marco Nisoli. Der Erfolg des Konzepts übertrifft die Erwartungen nun aber bei weitem. Zuletzt seien gegen 240 Bestellungen eingegangen, so viele, dass die Küche an ihre Leistungsgrenze stosse. Wer es auf die Kreationen aus Winterthur abgesehen hat, bestellt besser rechtzeitig.