Leben mit Brustkrebs – Wie mich Diagnose und Chemo veränderten Es ist schwierig zu beschreiben, was Brustkrebs alles auslöst. Mich erinnerte die Krankheit an das langsame Absinken toter Wale auf den Meeresgrund. Michaele Vieser (Das Magazin)

Bild aus der Serie «Z» von Giulia Laddago. Die Fotografin beschäftigt sich in dieser Arbeit mit ihrer eigenen Krebserkrankung. Foto: Giulia Laddago

Stirbt ein Wal, beginnt sein langsames Absinken auf den Meeresgrund, und was dort unten ankommt und verbleibt, wird als Walsturz bezeichnet. Anders als die Kadaver der meisten grossen Meerestiere, denen es an reichhaltigen Lipiden in den Knochen mangelt oder die noch nicht einmal Knochen haben, wie etwa Haie, ist ein Walsturz voller Leben, wenn er seine letzte Ruhestätte erreicht. Auf seinem langen Weg nach unten wird er zu einem Ökosystem, das Muscheln, Schalentiere, Napfschnecken, Bakterien und andere Organismen ernährt. Daher vergleichen Biologen trotz der Dunkelheit dieser weit entfernten Sphäre den Sturz eines Wals mit einem plötzlichen Aufblühen des Frühlings.

