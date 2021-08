Ticino ti amo – Wie mir das Tessin zur Heimat wurde ... habe ich vor allem verstanden, als ich einen Film drehte über die Menschen, die in dem Kanton leben. Michael Schindhelm (Das Magazin)

Maria, eine Tänzerin aus Sibirien Bild: Outland, Ventura Film, Foto: Yawen Yeo.

Seit mehr als fünfundzwanzig Jahren lebe ich in der Schweiz und immer an der Grenze. In Basel waren es noch ein paar hundert Meter nach Frankreich und Deutschland, aber seit fünfzehn Jahren trennt mich allein der am Haus vorüberziehende Fluss von Italien. Die Brücke darüber ist ein Grenzposten.

Bis vor wenigen Wochen galten natürlich auch hier besondere Ein- und Ausreisebestimmungen. Grenzen sind seit Menschengedenken Linien, an denen die Unterschiede zwischen den dahinter liegenden Räumen aufeinanderprallen. Die Brücke vor unserem Haus war im Frühjahr der Austragungsort des sogenannten Sushi-Krieges.

