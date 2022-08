Bauboom in Kollbrunn – Wie neue Alterswohnungen den Dorfkern prägen Zwei Restaurants, neuartige Alterswohnungen und Tempo 20: Das Gebiet rund um den Bahnhof Kollbrunn soll zu einem Treffpunkt werden. Gehen die Pläne auf? Rafael Rohner

Das Casa Solaris eröffnete zwei neue Häuser mit Pflegeplätzen und altersgerechten Wohnungen am Bahnhofplatz Kollbrunn. Gleich daneben liegt das Restaurant Frohsinn (links), das geschlossen bleibt. Foto: Roger Hofstetter

Noch ist rund um den Bahnhof Kollbrunn nicht alles fertig: Gärtner hantieren in Pflanzentrögen, ein Bereich ist frisch asphaltiert. Dennoch ist schon erkennbar, wie der Bahnhof Kollbrunn und seine neu gestaltete Umgebung wirken werden. Besonders auffällig sind die zwei grossen neuen Blöcke der Firma Casa Solaris mit Alterswohnungen. Das historische Frohsinn-Gebäude sieht daneben geradezu mickrig aus. Zum neuen Gesamtbild trägt der umgestaltete Bahnhofplatz mit einer Tempo-20-Zone bei.

Die Vision des Zeller Gemeinderats war es, hier ein neues lebendiges Zentrum zu schaffen – einen Ort, wo man sich gerne aufhält und trifft. Denn das Dorf, das zur Gemeinde Zell gehört, hat sich stark entwickelt. Entlang der Töss sind in den vergangenen Jahren mehrere neue Wohnblöcke hochgeschossen. Die Einwohnerzahl Kollbrunns ist dadurch seit 2015 von rund 2500 auf circa 3000 Personen angestiegen. Begegnungsorte und Spielplätze fehlten bisher aber. Ob die Idee des Gemeinderats aufgehen wird?

Fussgänger haben Vortritt

Ein Ziel scheint bereits erreicht: Auch zur Hauptverkehrszeit fahren nur noch wenige Autos direkt über den Bahnhofplatz, der somit Fussgängern und Postautos gehört. Der Feierabendverkehr schlängelt sich auf der Dorfstrasse daran vorbei, unterbrochen nur von der Bahnschranke.

Die Durchfahrt direkt über den Platz ist den Autofahrern wohl zu mühsam geworden, ein Postauto und neu gesetzte Bäumen verengen den Raum. Zumal nach jedem Zughalt Leute über den Platz eilen. Nur wenige zögern kurz und lassen die Autos zuerst passieren. Ihnen ist offensichtlich nicht bewusst, dass sie zu Fuss in dieser Zone Vortritt hätten.

Der Platz bleibt an diesem späten Nachmittag in den Sommerferien zwar noch weitgehend leer; nur eine Sitzbank ist besetzt, die Bäumchen spenden noch keinen richtigen Schatten. Der ockergelbe Block dahinter verleiht der Szene dennoch einen Hauch Dolce Vita. Der Effekt könnte sich bald verstärken. Reinigungskräfte sind im Gebäude von Casa Solaris mit Abschlussarbeiten beschäftigt: Anfang September soll im Erdgeschoss das Steakhouse Hot Stone eröffnet werden. Es bietet drinnen und draussen je 40 Plätze.

Von einer der beiden Terrassen blickt man auf einen neuen Spielplatz, der zum Casa-Solaris-Gebäude gehört. Die Idee ist es, dass Eltern hier essen können, während die Kinder in Sichtweite spielen. Gleichzeitig sollen sich die Bewohner der Alterswohnungen am Besuch der Kinder erfreuen. Der Spielplatz liegt genau zwischen den beiden Blöcken und hat auf Facebook bereits kontroverse Diskussionen ausgelöst. Die einen vermissen Schatten und eine Schaukel, andere freuen sich darüber, dass es überhaupt ein neues Angebot gibt.

Der Spielplatz zwischen den neuen Blöcken löst auf Facebook Diskussionen aus. Foto: Roger Hofstetter

Bereits eröffnet hat das Restaurant Sole im Erdgeschoss des grünen Gebäudes, ebenfalls mit Aussenterrasse. Auf derselben Etage ist das Büro von Casa-Solaris-Geschäftsführer Flavio Sardo, der spontan durch die beiden neu eröffneten Häuser führt. «Wir sind eher ein Fünfsternhotel als ein klassisches Altersheim», sagt er. «Ohne aber teurer zu sein.» Die Grundtarife liegen für Pflegezimmer zwischen 150 und 180 Franken, Alterswohnungen gibt es für eine Monatsmiete ab 2340 Franken.

Möglich sei das dank des Casa-Solaris-Gründers Clovis Défago, der alle Aktien hält und eine Vision verfolgt: Bewohnerinnen und Bewohner sollen auch im Alter grösstmögliche Freiheiten haben, ihm schwebt kein Heim vor, sondern Häuser mit Hotelcharakter.

Flavio Sardo, Geschäftsführer von Casa Solaris in Kollbrunn: «Wie in einem Fünfsternhotel.» Foto: Roger Hofstetter

Ein heller Parkettboden und viele Farben wirken deshalb einladend und verhindern eine Spitalatmosphäre. Der Unterschied kommt vor allem im grünen Haus A zu tragen, wo Pflegewohnungen mit intensiverer Betreuung angeboten werden. Im gelben Haus B werden hingegen Alterswohnungen an Leute vermietet, die grundsätzlich selbstständig leben, bei Bedarf aber auf Betreuung zurückgreifen können. Der Vorteil bei diesem Konzept ist, dass Personen je nach Pflegebedarf vom einen ins andere Gebäude umziehen können.

1 / 5 Bildstrecke: Einer der Aufenthaltsräume im Haus A mit Pflegezimmern. Fotos: Roger Hofstetter

Die Hausregeln sind liberal, ob in Sachen Haustiere oder Rauchen. «Wir wollen den Bewohnerinnen und Bewohnern nicht dreinreden», sagt Flavio Sardo.

Das Konzept stösst auf Interesse. 16 Wohnungen sind bereits vergeben, fünf sind noch frei. Bei den Pflegewohnungen sind bereits 15 von 33 Plätzen belegt. Flavio Sardo rechnet damit, dass die Gebäude bis Anfang nächstes Jahr voll ausgelastet sind. Zuversichtlich ist er auch bezüglich der Auslastung der beiden Restaurants. Das Sole sei bei den Bewohnern bereits ein beliebter Treffpunkt.

Das Restaurant Sole im Erdgeschoss von Casa Solaris ist öffentlich zugänglich. Foto: Roger Hofstetter

Das Steakhouse inklusive Zigarrenlounge im anderen Gebäude, das wie erwähnt bald eröffnet werden soll, setzt mit Hot Stone und Western Style auf ein bewährtes Konzept, das Casa Solaris bereits in Niederuzwil umsetzt. «Dort sind die Tische teilweise schon zwei Wochen im Voraus ausgebucht», sagt Flavio Sardo. Obwohl es in der Gastronomie momentan schwierig ist, Personal zu finden, steht das Team in Kollbrunn. Ein Argument bei der Suche: die nigelnagelneue grosse Küche.

Der Frohsinn bleibt zu

Konkurrenz von nebenan muss das Steakhouse nicht mehr befürchten. Das Restaurant Frohsinn mit Pächter Peter Lüthi und Sanja Sirovina schloss Anfang März aus persönlichen Gründen. Die Inhaber Hansruedi und Peter Jucker von der gleichnamigen Metzgerei haben seither keine Nachfolger mehr gesucht, sie hegen andere Pläne: «Wir wollen einen Beck ins Dorf holen», sagt Hansruedi Jucker. Vorgesehen ist ein Durchbruch vom ehemaligen Restaurant in die heutige Metzgerei, die sich im gleichen Gebäude befindet. So könnten ein 24-Stunden-Shop mit frischen, lokalen Spezialitäten und eine Bäckerei mit Bistro entstehen. Der neue Bahnhofplatz mit dem Steakhouse habe den Entscheid, den Frohsinn zu schliessen, erleichtert, sagt Jucker. «Der Ort ist viel schöner als vorher. Es ist richtig gut geworden mit den Bäumen und den Sitzbänken.» Auch können die Juckers ihr Fleisch ans neue Steakhouse liefern.

Die Tische vor der Metzgerei sind weiterhin gut besetzt. Kunden können dort konsumieren, was auch künftig möglich sein soll. Dies mit Blick auf den neuen Bahnhofplatz und den Feierabendverkehr, der weiterhin fast ununterbrochen daran vorbeirollt. Dennoch wirkt die Blechlawine etwas weniger störend als noch vor wenigen Jahren, als auf dem Bahnhofplatz das ehemalige Coop-Gebäude vor sich hin gammelte, Autos parkierten und es keinerlei Grünflächen oder Sitzgelegenheiten gab.

Im Herbst 2019 hat der Bahnhofplatz in Kollbrunn noch so ausgesehen. Archivfoto: Marc Dahinden

Und so sieht der Bahnhofplatz heute aus, links im Bild das Casa Solaris. Foto: Rafael Rohner

Rafael Rohner ist stellvertretender Leiter im Ressort Region Winterthur. Er arbeitet seit 2010 im Journalismus und hat einen Bachelor in Kommunikation sowie einen eidg. Fachausweis als Umweltfachmann. Mehr Infos

