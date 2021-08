Wohnen in Winterthur – Wie nur küsst man Neuhegi wach? Um dem neuen Stadtquartier mehr Leben einzuhauchen, hat die Stadt mit Anwohnern, Anrainern und Immo-Firmen Ideen gesammelt. Einige davon könnten schon bald umgesetzt werden – auch an der Sulzerallee. Till Hirsekorn

In der Halle 710 am Eulachpark soll schon bald mehr laufen – zumindest in den wärmeren Monaten. Fotos: Marc Dahinden

Neuhegi-Grüze? Wächst. Ist in als Quartier der Zukunft und «zweites Stadtzentrum» in aller Munde. Und hat bereits ein Gesicht – aber vor allem ein Problem: Es will nicht recht in Schwung kommen. Das 2000-Einwohner-Schlafquartier ist eher Charme-arm statt urban, geprägt von wuchtigen, in sich geschlossenen Wohnkringeln. Eine allzu launige Beschreibung? Das Verdikt des Workshop-Berichts, den die Stadt am Dienstag publizierte, fällt ähnlich aus. Das Leben fühle sich «peripher» an, Neuzuzüger zeigten «kaum Engagement», die Blocks seien «anonym», den Restaurants und Geschäften fehle es an Kundschaft. Und in «windgebeutelten Strassenschluchten» fehle es an Intimität. Fazit der Städteplaner: «Gebaut ist eben noch lange nicht gelebt.»