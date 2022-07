Jungtrainer beim HC Rychenberg – Wie Philipp Krebs einen Titel nach Winterthur holen will Mit erst 28 Jahren zählt Philipp Krebs zu den ausgewiesensten Unihockey-Trainern des Landes. Momentan steckt er mit einem klar verstärkten Team in der Vorbereitung seiner vierten Saison mit dem HC Rychenberg. René Bachmann

Unter Cheftrainer Philipp Krebs hat sich der HC Rychenberg auch über die Resultate hinaus weiterentwickelt Foto: Urs Kindhauser

Vom 8. zum 7., 6. und 5. Platz in der Qualifikation, mit leicht steigendem Punkteschnitt. Trotz Corona und einigen gewichtigen Abgängen näherte sich der HC Rychenberg in den vergangenen Jahren peu à peu jenem Ziel, das er sich 2019 im Rahmen eines Fünfjahresplans für seine NLA-Mannschaft gegeben hatte: Sich als Spitzenclub in der NLA etablieren und spätestens ab 2025 zu den Titelaspiranten zählen. Sportlicher Baumeister der kontinuierlichen Fortschritte der letzten Jahre ist Philipp Krebs. Der 28-jährige ausgebildete Berufstrainer aus Pfungen hat seit seinem Amtsantritt vor gut drei Jahren das taktische Spektrum seines Teams stetig erweitert. Aus einem Team, das nahezu exklusiv auf eine stabile Verteidigung und schnelle Gegenstösse ausgerichtet war, hat er eines geformt, das auch agieren und damit auch Antworten auf Rückstände finden kann.