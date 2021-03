Enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Kanton

Am Nachmittag hat Silvia Steiner Alain Berset das Contact Tracing am Flughafen Zürich gezeigt. Der Bund und der Kanton müssten weiterhin eng zusammenarbeiten, sagt sie. Silvia Steiner bedankt sich für den Beitrag der Zürcher Bevölkerung und gibt das Wort weiter an Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli.