Miss Finance: Meine ersten Wertpapiere – Wie schaffe ich den Schritt an die Börse? Finanzgrundwissen angeeignet? Check. Doch wie schafft mans nun, das Geld auch wirklich anzulegen? Angela Mygind weiss Rat. Angela Mygind

Startklar und doch Hemmungen? Je klarer das Ziel, umso einfacher der Weg – das gilt auch bei Geldanlagen. Foto: Getty Images

Liebe Miss Finance, ich (w, 27) habe mich die letzten Monate ausführlich mit Finanzen und meiner Situation beschäftigt. Ich habe Bücher gelesen, Podcasts gehört und sogar Filme über die Börse geschaut. Ich bezahle seit einigen Jahren in die Säule 3a ein, die ich nun angelegt habe, und möchte nun meine ersten Wertpapiere kaufen. Hier stecke ich fest. Was ist der nächste Schritt? Wie komme ich in die Umsetzung? Haben Sie da eine Anleitung? Leserinnenfrage von L.U.