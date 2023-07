Stürmer beim FC Winterthur – Wie schiesst man Tore, Roman Buess? Roman Buess ist der erfolgreichste aktive FCW-Torschütze. Am Sonntag spielt er gegen seinen Jugendclub Basel. Das Ziel: Tore schiessen. Gregory von Ballmoos

Ausgebreitete Arme und ab Richtung Fankurve: Roman Buess trifft im letzten Meisterschaftsspiel gegen YB. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Zum Saisonstart gab es ein 0:0. Angesichts der Ausgangslage – die Luzerner sind in dieser Saison wohl zur erweiterten Spitze zu zählen, wenn sie ihre internen Probleme in den Griff bekommen – ist es ein guter Punkt. Nur der FCW hätte auch gewinnen können, ja müssen, aber dafür hätte er ein Tor gebraucht. Die beste Chance dafür hatte Roman Buess in der 89. Minute, doch Pascal Loretz parierte den Kopfballversuch.