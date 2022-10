Der Gegner

Der FC Sion hatte schon immer einen Hang zu Extravaganzen. Der Mythos «wir gegen den Rest der Schweiz» wird dort noch immer hochgehalten. Mit dem jüngsten Transfer hat der FC Sion sich aber gefühlt selbst übertroffen. Er verpflichtete Mario Balotelli – eine Skandalnudel des Weltfussballs. Über seine Fehltritte neben dem Platz war genügend zu lesen. (Zur Erinnerung: Dartpfeile, Ausgangsvideo und «Why always me?»). Trotz all diesen Schlagzeilen: Der ehemalige italienische Nationalspieler ist wohl einer der besten Spieler, die je in der Schweiz spielten.