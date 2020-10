Zwischenbilanz

Die Affiche hält noch nicht ganz das, was sie auf dem Papier verspricht: Juventus Turin war zwar die dominierende Mannschaft und tauchte auch einige Male vor dem Tor der Ukrainer auf, Strafraumszenen sind aber bisher Mangelware. Dynamo Kiew kam zu lediglich zwei Schüssen aufs Tor und schaffte es in der ersten Hälfte zu keiner Zeit, den italienischen Rekordmeister in Verlegenheit zu bringen. Dennoch muss sich die Mannschaft von Andrea Pirlo vor allem offensiv noch steigern, wenn sie die 3 Punkte aus Kiew entführen will.