Liveticker mit Bruno Kernen - Feuz führt – reicht das für den Sieg?

Apropos Frehsner…

Als Kernen in den Weltcup kam, war Frehsner noch Cheftrainer der Schweizer. Dann ging er weg und kam ein paar Jahre später zurück. Im November 2002 und vor dem Speed-Auftakt in Lake Louise fragte er Kernen: «Was ist dein Ziel morgen?» Kernens Antwort: «Ich will gewinnen.» Worauf Frehsner erwiderte: «Du bist ein Depp. Du bist momentan die Nummer 10 oder 11. Also versuchst du zuerst fix in die Top 10 zu kommen. Das ist zwar nur eine Nuance, aber damit hat er mir Druck weggenommen, das half enorm.»

Kernen wurde übrigens am nächsten Tag Fünfter.