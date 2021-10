Eigene Testzentren vor Ort – Wie Schweizer Ferienorte Ungeimpfte anlocken wollen Reihum eröffnen Destinationen wie Arosa und Gstaad eigene Testzentren für ungeimpfte Gäste. Doch schaffen die Ferienorte auch weitere Anreize, indem sie sich an den Kosten beteiligen? Jon Mettler

Touristen flanieren durch Gstaad. Der Ferienort im Berner Oberland bietet seinen Gästen ein öffentliches Testzentrum an. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Für ungeimpfte Personen wird die Teilhabe am öffentlichen Leben immer ungemütlicher: Sie müssen die unangenehmen Abstriche in der Nase über sich ergehen lassen, wenn sie an ein Covid-Zertifikat für den Zugang zu Restaurants und Kinos kommen wollen.

Darüber hinaus werden ab Montag die Tests mit wenigen Ausnahmen kostenpflichtig für alle. Bis zu diesem Zeitpunkt trägt noch die Eidgenossenschaft respektive die Allgemeinheit die Ausgaben. Die Preise für Antigentests beginnen bei 11 Franken. PCR-Tests sind deutlich teurer und kosten über 100 Franken.

Bekannte Ferienorte der Schweiz befürchten nun, dass ungeimpfte Personen von einem Aufenthalt ganz absehen, weil sie sich benachteiligt fühlen. Etwa 40 Prozent der Bevölkerung haben sich noch nicht impfen lassen. Das sind Millionen potenzieller Gäste aus dem Inland, auf die der hiesige Tourismus angewiesen ist. Denn noch fehlen die ausländischen Touristen aus wichtigen Fernmärkten wie China und den USA.

Erste Feriengebiete haben deshalb begonnen, eigene Testzentren anzubieten, oder stehen kurz davor. Dazu gehören Arosa, Grindelwald, Gstaad, Crans-Montana und St. Moritz. Das berichtet die «Hotelrevue» in ihrer aktuellen Ausgabe. Die Absicht ist klar: Ungeimpften soll zumindest der Zugang zu touristischen Angeboten wie Casinos und Bars mit Testmöglichkeiten vor Ort erleichtert werden.

Die Ferienorte nehmen damit auch die anstehende Wintersaison vorweg. Die Skigebiete und der Bund prüfen derzeit, inwiefern eine Zertifikatspflicht für den Zugang zu den Pisten sinnvoll ist. Die alpinen Destinationen verlangen dazu von der Politik eine einheitliche Regelung.

Das Bedürfnis der Gäste nach Testmöglichkeiten in Ferienorten ist jedenfalls vorhanden. «Die Nachfrage ist beträchtlich, und das Angebot wird sehr geschätzt», zitiert die «Hotelrevue» Marie-Line Michel von Gstaad Marketing. Das Testzentrum ist auf Initiative der Gemeinde Saanen, der Organisation Gstaad-Saanenland Tourismus sowie eines Laborservicebetreibers aufgebaut worden.

Auch in Grindelwald ist das lokale Testzentrum aufgrund einer öffentlich-privaten Partnerschaft zustande gekommen. Eine Apotheke führt in einem Container auf dem Dorfplatz die Tests durch; die Gemeinde und Tourismusvertreter haben sie dazu ermuntert. Weil die Testkapazitäten in Grindelwald beschränkt waren, verwiesen die Hotels ihre Gäste ans Spital Interlaken. Doch das ist weit weg. Mit dem öffentlichen Verkehr ist das Spital in einer Stunde erreichbar. Deshalb kam der Gedanke an ein eigenes Testzentrum auf.

Immer mehr Ferienorte ziehen mit

Die Notwendigkeit lokaler Testmöglichkeiten erkennen immer mehr Ferienorte, wie eine Umfrage dieser Zeitung zeigt. Auf der Lenzerheide ist ein eigenes Zentrum ins Leben gerufen worden. Im Sinne eines Testlaufs ist es bis Ende Oktober geöffnet. «Während dieser Zeit sollen wertvolle Erfahrungen gesammelt werden, sollte es während der Wintersaison 2021/22 zu einer dauerhaften Inbetriebnahme des Covid-Testcenters kommen», heisst es dazu. Konkret gehe es darum, Aufwand und Komplexität der Abläufe frühzeitig zu erkennen.

Andermatt hat Anfang Oktober ein eigenes Testzentrum lanciert, das abends für zwei Stunden offen ist und keine vorherige Anmeldung erfordert. Das Angebot werde gut genutzt, auch von Hotelgästen: Das sagt Tourismusdirektor Thomas Christen, der sich regelmässig vor Ort ein Bild macht. Es werde nun geprüft, ob etwa die täglichen Öffnungszeiten auf die Wintersaison hin verlängert werden müssten.

Am Mittwoch hat in Saas-Fee ein öffentliches Testzentrum seinen Betrieb aufgenommen. «Wir sehen es nicht in erster Linie als Testzentrum für Ungeimpfte, sondern als Dienstleistung für die vielen Ski- und Snowboardteams in Saas-Fee, deren Zertifikate noch nicht anerkannt sind», heisst es bei Saastal Tourismus mit Hinweis auf Athleten aus China und Russland. Saas-Fee werde im Winter anhand der Nachfrage und des Bedarfs bewerten, ob das Angebot ausgebaut werde.

Im Tessin steht einzig in Ascona ein Testzelt für Touristen. Es ist von der Luxushotellerie und Restaurants in Zusammenarbeit mit einer Apotheke aufgestellt worden. «Auf Gemeindeseite ist davon abgesehen worden, eigene Testzentren aufzubauen», sagt eine Sprecherin von Ticino Turismo. Schliesslich seien im Kanton mit 100 Apotheken und 130 Ärzten, die Tests durchführten, ausreichend Kapazitäten vorhanden.

Bleibt die Frage, ob die Ferienorte zusätzliche Anreize schaffen wollen, indem sie die Testkosten für ihre Gäste vollständig oder teilweise übernehmen. Dem Vernehmen nach sei es unter Hoteliers in Gstaad diskutiert worden, die Testkosten zu subventionieren, schreibt die «Hotelrevue». Doch Marie-Line Michel von Gstaad Marketing winkt ab: «Die Übernahme von Testkosten ist nicht vorgesehen.»

In Saas-Fee kostet der PCR-Test 150 Franken

In Saas-Fee bleiben die Tests kostenpflichtig, allerdings gibt das Testzentrum dort die Preise bekannt: Der Antigen-Schnelltest kostet 47 Franken, der PCR-Test 150 Franken.

Auf der Lenzerheide stellt man klar: «Während ein PCR-Test für Personen ohne Covid-Symptome kostenpflichtig ist, bleiben die Antigen-Schnelltests bis zum 10. Oktober 2021 kostenlos.»

Wie bei Touristikern zu erfahren ist, hat die Zurückhaltung einen einfachen Grund: Die Branche wolle die neue Impfstrategie des Bundesrats nicht untergraben. Diese sieht vor, die Impfquote zu steigern. Unter anderem sollen ungeimpfte Personen durch die finanziellen Nachteile beim Testen dazu bewogen werden, sich impfen zu lassen.

