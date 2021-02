Schweizer Bäcker erzählen – Wie schwierig es ist, auf Palmöl zu verzichten Der Import des Rohstoffs ist rückläufig. Doch viele Unternehmen verwenden ihn weiter. Warum, erklären die Beispiele einer Bäckerei und eines Guetsli-Produzenten. Stefan Häne , Dominik Feusi

«Irgendwo muss man mit Umweltschutz beginnen»: Christoph und Yvonne Schneider backen in Flaach ZH ohne Palmöl. Jedenfalls grösstenteils. Foto: Sabina Bobst

«Tue Gutes, und sprich darüber.» Als sie das sagt, muss Yvonne Schneider lächeln. «Vielleicht müssen wir tatsächlich etwas offensiver kommunizieren.» Ihr Mann Christoph nickt. Das «Gute», das die Schneiders meinen, ist das, was im goldbraunen Schenkeli fehlt, das der Besucher eben gekostet hat: Das Gebäck ist frei von Palmöl. Hätten die Schneiders das nicht herausgestrichen, der Besucher hätte nichts davon bemerkt.

Auch einen Stock tiefer sieht man nichts, im Verkaufsladen der Bäckerei Schneider. Hier liegen die Schenkeli und anderes Gebäck offen in der Auslage. Es gibt keinen Hinweis auf die palmölfreie Produktion. Auch vor dem Laden nicht.

Eine gewöhnliche Bäckerei, so macht es den Anschein, an der Hauptstrasse in Flaach gelegen, einer kleinen Zürcher Landgemeinde. Ein Familienbetrieb, geführt in der dritten Generation. Zwei Männer, eben aus einem Lieferwagen gestiegen, wollen in den Laden. Wissen sie um die Besonderheit? Beide schütteln den Kopf. Es scheint sie nicht zu interessieren.

Importe gehen deutlich zurück

Politisch aber ist Palmöl derzeit in der Schweiz der kontroverseste Rohstoff schlechthin. Es ist der Dreh- und Angelpunkt der Debatte über das neue Freihandelsabkommen mit Indonesien, das am 7. März zur Abstimmung kommt.

Dank Unternehmern wie den Schneiders gehen die Importe von Palmöl seit dem Höchststand von 2013 (38’000 Tonnen jährlich) zurück. Die offizielle Statistik endet 2019: Damals waren es noch 24’000 Tonnen – eine Menge, die dem Niveau der frühen 2000er-Jahre entspricht. Mit dem Unterschied, dass in der Schweiz seither rund 1,3 Millionen Menschen mehr leben. Und die Abwärtsentwicklung setzt sich fort. Gemäss provisorischen Daten waren es letztes Jahr noch 21’000 Tonnen importiertes Palmöl, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) auf Anfrage bekannt gibt.

So klar der Trend ist: Es gibt noch immer viele Backwarenhersteller, die Palmöl verwenden – allein in Gebäck, Schokolade und Glace fliessen rund 10 Prozent der Importe. Wie viele der rund 1500 Bäckereien und Confiserien im Land Palmöl einsetzen, ist nicht bekannt. Man habe keinen Überblick, wie die Branche mit Palmöl umgehe, heisst es beim Branchenverband. Weil der Rohstoff so ein schlechtes Image hat, wollen auch mehrere Guetsli-Hersteller nicht öffentlich darüber reden. Sie fürchten einen Aufschrei ihrer Konsumenten, sollte bekannt werden, dass sie immer noch Palmöl verwenden.

«Palmfett ist bei Füllungen von Waffeln oder Guetsli unschlagbar.» Andreas Hug, Geschäftsleiter Hug AG

Offen darüber spricht dagegen Andreas Hug. «Palmfett ist bei Füllungen von Waffeln oder Guetsli unschlagbar», sagt der Geschäftsleiter und Mitinhaber der Guetslifirma Hug AG aus Malters. Das habe einen einfachen Grund: Palmfett sei bei Zimmertemperatur fest.

«Ein Boykott ist keine Lösung»: Für Guetsliproduzent Andreas Hug gibt es keine gleichwertige Alternative zu Palmöl. Foto: Thomi Studhalter

Alle anderen pflanzlichen Fette müsse man mit einem chemischen Eingriff härten, weil sie sonst flüssig seien. «Und die Konsumenten wollten naturbelassene Zutaten», sagt Hug. Bei einem gehärteten Rapsöl seien die wertvollen ungesättigten Fettsäuren weg. Die Schneiders bestreiten dies nicht. Sie sprechen von einer Abwägung: Will man ein Guetsli mit Palmöl? Oder eines mit europäischem Rapsöl, dafür ohne ungesättigte Fettsäuren? «Ein Guetsli ist ein Genussmittel und somit per definitionem nicht besonders gesund», sagt Yvonne Schneider. Daher halten die Schneiders den Aspekt der Fettsäuren in dieser Frage für weniger wichtig als die Herkunft des Rohstoffes.

Entscheidend ist der Anbau

Hug nennt ein weiteres Argument: Man müsse bedenken, dass Raps ein Vielfaches an Fläche brauche, um gleich viel Fett zu produzieren wie Palmöl. Hug tippt an, worüber Palmöl-Gegner nicht so gern reden. Die Alternativen zum Rohstoff sind nicht automatisch umweltverträglicher. (Lesen Sie hier einen Artikel über die Ökobilanz von Palmöl.) Entscheidend ist, wie die Pflanzen angebaut werden.

Wird Urwald abgeholzt, die lokale Bevölkerung vertrieben oder schlecht entlöhnt? Werden Torfböden zerstört, Tiere verdrängt? Und mit wie viel Pestiziden werden die Alternativen Sonnenblumen und Raps in Europa angebaut? Schwierige Fragen, schwierige Antworten. Die Schneiders sind sich dessen bewusst. «Nichts ist perfekt», sagt Christoph Schneider. «Irgendwo muss man aber mit Umweltschutz beginnen.»

Der Verzicht geht ins Geld

Dieser Umweltschutz hat seinen Preis. Bäcker Christoph Schneider rechnet vor: Kostet ein Kilogramm Bäckereifett mit Palmöl etwa 4.50 Franken, ist die Alternative ohne den Rohstoff 50 Rappen teurer. Auf den Preis für das Schenkeli hat das bei Schneiders aber keinen Einfluss: Es kostet 2 Franken.

Die Schneiders sagen, sie hätten immer schon hochwertige Ware produziert und hohe Material- und Lohnkosten gehabt. «Da fällt der Aufschlag für die palmölfreie Produktion nicht so sehr ins Gewicht.» Anders sehe es bei grossen Betrieben aus. Dort würden sich solche Preisunterschiede beim Einkauf summieren und die Rechnung stärker belasten. Soll die Hug AG in Malters trotzdem auf Palmöl verzichten? Die Schneiders wollen niemandem Vorschriften machen: «Das muss jeder selber wissen.»

Wann sich die Schneiders vom Palmöl losgesagt haben, wissen sie nicht mehr genau. Sind es fünf Jahre oder doch mehr? Auslöser war, dass ein Lieferant ihnen eines Tages Alternativen zu Palmöl präsentierte: Sonnenblumen- und Rapsöl, Kokosfett, Shea-Butter. Sie liessen sich überzeugen.

«Am besten, man verzichtet ganz auf Palmöl.» Yvonne Schneider, Bäckerin

Eine Rolle gespielt hat aber auch, dass Regina Frey zu den Kundinnen der Bäckerei Schneider zählt, die Gründerin von Paneco. Die Stiftung, die sich für Natur- und Artenschutz in Indonesien engagiert, empfiehlt ein Nein zum Freihandelsabkommen mit Indonesien. Sie befürchtet, dass die Importe aus Indonesien steigen – «auf Kosten des Regenwaldes und unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit».

«Regina Frey hat uns inspiriert», sagt Christoph Schneider. Auch zertifiziertes Palmöl wollen die Schneiders für ihre Produkte nicht verwenden. «Am besten, man verzichtet ganz auf Palmöl», sagt Yvonne Schneider. «Dann stellt sich die Frage nicht, ob das Label hält, was es verspricht.»

Kein Boykott

Andreas Hug ist anderer Ansicht: «Ein Boykott ist keine Lösung.» Wo irgendwie möglich, habe Hug Palmöl ersetzt. Aber wenn Haltbarkeit, Geschmeidigkeit und Natürlichkeit gleichzeitig gefragt seien, dann gehe es nicht anders. Rund 200 Tonnen braucht das Unternehmen noch pro Jahr, wie Hug sagt. Seit 2014 verwende es ausschliesslich zertifiziertes Palmöl aus kontrolliertem Anbau.

Hug sieht deshalb das Freihandelsabkommen als «wichtigen Schritt», weil nur nachhaltig angebautes Palmöl von Zollerleichterungen profitiere (Überblick über die Abstimmungsvorlage). «Wenn Nachhaltigkeit belohnt wird, haben indonesische Produzenten einen Vorteil», sagt Hug. Dann verlagere sich der Import von Malaysia, heute der Hauptlieferant für die Schweiz, zu zertifiziertem Palmfett aus Indonesien. «Das wäre eine gute Entwicklung.»

Eine derartige Regelung könnte man auch bei Kakao, Rohrzucker und anderen Rohstoffen aus dem Süden aushandeln, findet Hug. Mit Malaysia verhandelt die Schweiz zurzeit ebenfalls ein Freihandelsabkommen. Sollte das Stimmvolk den Vertrag mit Indonesien an der Urne bestätigen, kann die Schweiz kaum mehr ein Abkommen ohne eine Nachhaltigkeitsklausel unterzeichnen. Dieser Ansicht ist nicht nur Hug. Linke Parlamentarier wie Fabian Molina (SP) sprechen von einem neuen Benchmark, den das Abkommen mit Indonesien setze. (Lesen Sie hier den Kommentar zur Abstimmungsvorlage.)

«Wenn man nicht höllisch aufpasst, kauft man Palmöl ein, ohne es zu merken.» Christoph Schneider, Bäcker

Ob die Schneiders am 7. März ein Ja in die Urne legen, möchten sie nicht öffentlich sagen. Bei allem Bemühen um eine palmölfreie Produktion: Auch die Schneiders schaffen es nicht ganz, den Rohstoff aus ihrem Betrieb zu verbannen. Christoph Schneider zeigt in der Backstube auf einen Kübel mit Zuckerpaste, die er zum Dekorieren von Torten braucht. Sie enthält Palmöl. Eine kleine Etikette mit noch kleinerer Schrift verrät es. Christoph Schneider ärgert sich. Palmöl verstecke sich in so vielen verarbeiteten Waren. «Wenn man nicht höllisch aufpasst, kauft man es mit ein, ohne es zu merken.» In manchen Fällen, so wie bei der Zuckerpaste, gebe es schlicht keine Alternative.

Erst recht ahnungslos sind die Kunden. Allerdings haben die Schneiders festgestellt, dass sich mit der Debatte um das Freihandelsabkommen etwas verändert hat. «Das Sensorium für die Palmöl-Problematik ist bei den Kunden etwas grösser als auch schon», sagt Christoph Schneider. Dass es weiter wächst, dafür wollen die Schneiders nun selber sorgen: Sie wollen nicht nur «Gutes» tun, sondern offensiver darüber informieren.