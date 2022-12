Fragen an Kurator Hans Ulrich Obrist – Wie sehen eigentlich Engel aus? Für Künstlerinnen und Künstler, die diese Mischwesen malen und meisseln mussten, war und ist das eine drängende Frage. Ein neues Buch bietet immerhin ein wenig Aufklärung. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Ein illustriertes Gittergedicht des Bischofs Hrabanus Maurus aus dem 9. Jahrhundert. Die beiden Seraphim oben haben sechs Flügel, die Cherubim unten dagegen nur zwei. Bild: Eliot Weinberger

Wenige Wesen wurden in der Kunstgeschichte häufiger – und unterschiedlicher – dargestellt als Engel. Als Mittler zwischen dem Himmlischen und dem Irdischen haben sie auch eine gewisse Verwandtschaft mit der Kunst, die ebenfalls immer mal wieder als Botin des Unbegreiflichen und Übersinnlichen gesehen wurde. Doch so zahlreich uns die Engel auch auf Bildern begegnen – in der Bibel treten weniger als zweihundert von ihnen auf, und meist werden sie nur nebenbei erwähnt und nicht näher beschrieben.