Analyse zum Eishockey – Wie sehr die Ausländer die Schweizer verdrängen Wie sehr die höhere Anzahl Imports unser Eishockey verändern wird, zeigt der Blick auf das Powerplay. Die wahren Auswirkungen dürften erst in fünf bis zehn Jahren sichtbar sein. Kristian Kapp

Keine Ausnahme: Mit Daniel Winnik, Linus Omark, Valtteri Filppula und Teemu Hartikainen (links) bejubelt eine rein aus Ausländern gebildete Powerplay-Formation (Henrik Tömmernes, der Fünfte im Bund, würde gleich von rechts ins Bild fahren) einen Treffer für Servette. Foto: Estelle Vagne (Freshfocus)

Es gibt viele Möglichkeiten, die Auswirkungen der Erhöhung der Ausländer in der National League zu untersuchen. Bei jeder muss bewusst sein, dass erst zwei Monate gespielt sind in der ersten Saison, in der statt vier neu sechs Imports pro Team erlaubt sind. Häufig kann man also nur mutmassen, welche Änderungen das Eishockey in der Schweiz gerade erfährt. Der detaillierte Blick auf die Powerplays der 14 Teams der National League zeigt aber gute Indikatoren dafür, dass die Schweizer es immer schwerer haben werden, die für technisch begabte Spieler vorgesehene Schlüsselpositionen zu besetzen.