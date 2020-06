Gastronomie in Winterthur – Wie sich der Grüne Hund nochmals neu erfindet Corona hat die Pläne des Grünen Hunds in Töss über den Haufen geworfen. Das Konzept zur Neueröffnung landete in der Schublade – ein neues musste her. Elisabetta Antonelli

Im Restaurant Zum Grünen Hund in Töss startet das Team wegen der Corona-Krise nun anders als geplant: Köche Bambel Paganini und Christoph Graf (v.l.) und Gastgeberin Sandra Paganini. Foto: Enzo Lopardo

Bambel Paganini und Christoph Graf wollten am 1. April gemeinsam in der Küche des Restaurants Zum Grünen Hund stehen und in ihren Kochtöpfen rühren. Ihnen schwebte ein Sharing-Konzept vor: Gäste hätten mehrere kleine Gerichte bestellen und teilen können. Daraus wurde aber nichts. «Die Neueröffnung hat sich als Scherz entpuppt», sagt Christoph Graf und lacht. Jetzt sitzen er, Bambel und Sandra Paganini im Garten an der Grenzstrasse und erzählen von ihren Post-Corona-Plänen.