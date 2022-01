Wohnen in der Stadt – Wie sich der Winterthurer Wohnungsmarkt entwickelt hat Ein neuer Immobilienbericht soll der Stadt aufzeigen, wo sie bei der Wohnbaupolitik ansetzen könnte, damit die Quartiere «gut durchmischt» bleiben. Till Hirsekorn

In Winterthur eine Toplage: Das Heiligbergquartier in Altstadtnähe. Foto: Madeleine Schoder

Winterthur wächst, die Stadt und ihre Quartiere verändern sich. Allein in den letzten zwanzig Jahren wurden über 13’000 Wohnungen gebaut. Bis ins Jahr 2040 dürfte die Einwohnerzahl von momentan 118’000 auf 135’000 steigen. Der Wohnungsmarkt bleibt in Bewegung, und der Stadtrat will dies im Blick behalten. Erstmals seit acht Jahren hat er am Montag einen Immobilienmarktbericht veröffentlicht, der nun alle zwei Jahre erscheinen soll, als Faktengrundlage für die städtische Wohnbaupolitik. Deren 2017 erklärtes Hauptziel lautet: Die Quartiere sollen offen und durchmischt bleiben, sozial und räumlich.



Bei zwei Schwerpunkten will der Stadtrat ansetzen, am oberen und am unteren Rand der sozialen Schichten. Zum einen sollen mehr teurere Wohnungen gebaut werden, um steuerkräftiges Publikum anzuziehen.