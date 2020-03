F: Begleitete Flüge aus dem Ausland?

Matyassy: «Nein, Sicherheitsleute oder Polizisten sind nicht an Bord.» Was die Kosten dieser Rückführungsaktion betrifft, so will sich der Mann vom EDA nicht festlegen. Zahlen zu diesem Zeitpunkt wären reine Spekulation.

Was die Anzahl Todesfälle von Schweizer im Ausland angeht, so wisse er um eine Person respektive einen Fall.