Fasnacht fällt aus – Wie sich die Narren bei Laune halten Das Feiern hat 2021 keine Chance. Auch mit Auftritten vor Altersheimen sind die Fasnächtler abgeblitzt. Manche hoffen noch auf Kinderumzüge oder spielen allein im Wald. Gabriele Spiller

Die Guggenmusik Spectaculus Flaachtal möchte ihr Gwändli von 2020 im nächsten Jahr wieder hervorholen. Foto: Spectaculus

«Auch wenn wir gern neue Mitglieder aufnehmen, für das Coronavirus ist in unserem Bus kein Platz frei», informiert die Guggenmusik Chrottepösche aus Marthalen. Wie bei allen sechs Guggen aus der Region ist die Enttäuschung gross, nun schon auf die zweite Fasnacht zu verzichten. «Mir hätte no viu blöder ta», spielten die Wisliger Glunggephoniker daher bereits am 11. November für ihre Fans in einem Facebook-Video ein.

«Wir planen gar nichts, weil wir nicht dürfen», sagt ihr Präsident Stefan Nüesch desillusioniert, «keine Ahnung, was nächstes Jahr sein wird.» Die ganze Situation sei nicht sehr motivierend, aber eine Pause tue auch mal gut. Zuletzt durften sie 2020, ganz zu Beginn der Pandemie, noch in Winterthur gässlen.