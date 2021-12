Der grosse Überblick – Wie sich die Steuern in der Region Winterthur entwickeln Per 2022 gibt es mehr Steuererhöhungen als -senkungen. Trotzdem sehen die Prognosen in vielen Gemeinden besser aus als einst erwartet. Jonas Gabrieli

In den Gemeinden der Region Winterthur sind die Steuern im Durchschnitt gestiegen. Fotomontage: Dagmar Abo

Letztes Jahr wurden in der Region Winterthur gleich drei Budgets abgelehnt, kantonsweit sogar deren 15 – ein Rekord. In diesem Jahr sind die kommunalen Budgets hingegen alle angenommen worden.

Somit haben 52 der 55 Gemeinden der «Landbote»-Region einen Voranschlag für das nächste Jahr. Einzig die Gemeinden Altikon und Stammheim (Versammlung traditionellerweise am 2. Januar) sowie Flurlingen (14. Januar) stehen noch aus.

Positiv ist ebenfalls, dass die Steuereinnahmen trotz Corona nicht so stark eingebrochen sind, wie vor einem Jahr noch befürchtet wurde. Die Gemeinden profitieren auch davon, dass Bund und Kanton für Impfung sowie wirtschaftliche Hilfe aufkommen. «Ein Stück weit hat aber die Verschuldung zugenommen», sagt Alexander Haus, Leiter der Abteilung Finanzen beim kantonalen Gemeindeamt.

Insgesamt steigen die Steuern

In der Region Winterthur sind die Kommunalsteuern insgesamt gestiegen. Foto: Nathalie Guinand

Beim Blick auf die neuen Steuerfüsse kann man von einer Trendwende sprechen: Erstmals seit geraumer Zeit haben mehr Gemeinden in der Region ihre Steuern erhöht (12) als gesenkt (5). Einzig in Pfungen wurde eine vom Gemeinderat beantragte Erhöhung (+5) klar abgelehnt. In Rickenbach stimmte der Gemeinderat gegen seine eigene Steuererhöhung (+4), weil sich die Ausgangslage im Herbst verändert hatte.

Im Durchschnitt steigt der regionale Steuerfuss per 2022 um 0,4 Prozentpunkte. Im nächsten Jahr liegt er somit bei knapp 111 Prozent. Kantonal betrachtet, bestätigt sich der Trend nach mehr Erhöhungen mit den zurzeit verfügbaren Zahlen. Allerdings hat der Kanton seinen Steuerfuss wiederum um einen Punkt gesenkt, dort sinken die Steuern also leicht.

Die Gründe für eine Erhöhung sind jeweils sehr individuell. Jedoch ist die Hälfte der Erhöhungen in der Region auf eine einzige Versammlung zurückzuführen: Die Sekundarschulkreisgemeinde Andelfingen, der sechs Politische Gemeinden angehören, hat ihre Steuern um zwei Prozentpunkte erhöht. Dies, weil nach der Steuersenkung von 2019 die flüssigen Mittel weitestgehend aufgebraucht waren.

Das regionale Steuerparadies

Das Dorf Ausser-Dinhard bildet das Zentrum der Gemeinde Dinhard. Foto: Madeleine Schoder

Die «Top Ten» der regionalen Steuerparadiese wird weiterhin von der Gemeinde Dinhard angeführt. 87 Prozent beträgt der dortige Steuerfuss. Seit nun fünf Jahren grüsst die Gemeinde im Nordosten Winterthurs mit rund 1800 Einwohnerinnen und Einwohnern von der Spitze. Die Gemeinde ist in der Vergangenheit nicht so stark gewachsen, weil Bauland fehlt. Grosse Überbauungen sieht man selten. «Wir haben kaum ältere Mietobjekte, die vielleicht eher Menschen mit tieferem Einkommen anlocken», sagt Gemeindepräsident Peter Matzinger.

Das Eigenkapital soll mit 13,5 Millionen Franken per Ende 2022 zwar weiterhin hoch sein, wird in den nächsten Jahren durch den geplanten Ausbau des Primarschulhauses aber kleiner werden. Und dann wird vielleicht auch über einen etwas höheren Steuerfuss debattiert. Verkraftbar wäre es allemal.

Auf den den restlichen Positionen der Top Ten gibt es für 2022 ebenfalls keine Veränderungen. Brütten und Lufingen (beide 89 Prozent) grüssen vom zweiten Platz. Dahinter folgen Nürensdorf, Wiesendangen (je 90), Hettlingen (96), Berg am Irchel (98), Freienstein-Teufen, Ossingen und Seuzach (je 99).

Wo es am teuersten ist

Die Gemeinden Wildberg und … Foto: Madeleine Schoder …Wila teilen sich den letzten Platz der Steuerrangliste. Foto: Madeleine Schoder 1 / 2

Wila und Wildberg im Tösstal sind die neuen regionalen «Steuerhöllen» mit je unveränderten 129 Prozent. 2021 war es aufgrund komplizierter Schulgrenzen noch das Turbenthaler Gebiet Pirg mit 130 Steuerprozenten gewesen, wo rund 170 Personen in kleinen Weilern leben. Aufs neue Jahr ist der dortige Steuerfuss auf 126 Prozent gesunken.

In Turbenthal zahlen die Einwohnerinnen und Einwohner nach einer Steuersenkung um zwei Prozentpunkte immer noch 124 Prozent. In Bauma (120) sind die Steuern auch überdurchschnittlich hoch. Einzig Zell, mit seiner Nähe zur Stadt, liegt etwas tiefer (118).

Die Weinländer Gemeinden Adlikon (126) und Humlikon (125) reihen sich ebenfalls unter den Schlusslichtern ein. Per 2023 werden sie sich allerdings auflösen und Andelfingen (114) anschliessen. Dadurch sollen ihre Steuern markant sinken. Die Negativ-Top-Nine werden von Winterthur, Schlatt (je 125) und Elsau (120) komplettiert.

Wo gibt es die grösste Gesamtsenkung?

In Stammheim im Weinland findet die Versammlung traditionellerweise am Bechtelistag statt. Foto: Madeleine Schoder

Dieses Rennen ist noch nicht gelaufen. Die per 2019 fusionierte Gemeinde Stammheim (aus Oberstammheim, Unterstammheim, Waltalingen) beantragt, den Steuerfuss an der Versammlung am Bechtelistag erstmals zu senken. Und das gleich um fünf Prozentpunkte. Somit käme man auf 119 Prozent. Finanziell geschadet scheint die Fusion bisher also nicht zu haben.

Bereits fix gesenkt haben die Gemeinden Marthalen (–4), Truttikon (–3) und Elgg (–2). Truttikon hat somit das dritte Jahr in Folge die Steuern gesenkt, 2019 lag der Steuerfuss noch bei 124 statt bald 115 Prozent.

Wo gab es die stärkste Gesamterhöhung?

Weisslingen hat die Steuern am stärksten erhöht. Foto: Marc Dahinden

Hier ist der Fall klar: Weisslingen. Die Gemeinde hat ihren Steuerfuss gleich um zehn Prozentpunkte erhöht (116 statt 106). Im letzten Jahr war eine Erhöhung um fünf Prozentpunkte gleich zweimal gescheitert. Nun schluckte die Versammlung die Kröte. Wohl vor allem, weil sonst der Kanton die Finanzen der Gemeinde übernommen hätte. In der regionalen Steuerfusstabelle fällt Weisslingen somit vom 15. auf den 36. Platz.

Die Steuererhöhung im letzten Jahr hinausgeschoben hatte auch Bassersdorf. In diesem Jahr kam sie nun äusserst knapp durch, mit 63 Ja- gegenüber 61 Nein-Stimmen. Somit steigen die Steuern um fünf Prozentpunkte.

Das Damoklesschwert Finanzausgleich

Ohne das Geld der reicheren Gemeinden könnte die Region kaum überleben. Foto: Kostas Maros

Ein Blick in die Zukunft der Gemeindefinanzen ist aufgrund der Pandemie besonders schwierig. Für die Region Winterthur sind dabei nicht nur die eigenen Steuereinnahmen entscheidend. Sehr wichtig ist auch, wie viele Steuern in den reicheren Gemeinden des Kantons, vor allem am Zürichsee gelegen, eingenommen werden. Denn die Region hängt – von Andelfingen, Berg am Irchel, Brütten und Nürensdorf einmal abgesehen – am Tropf des Finanzausgleichs. Als einzige Gemeinde zahlt Berg am Irchel sogar in den Topf ein. Sie wären also allein nicht überlebensfähig. Die Stadt Winterthur ist 2022 mit 214 Millionen Franken die grösste Nettobezügerin.

Der Finanzausgleich berechnet sich anhand der Steuerkraft, also der Kantonssteuern pro Kopf. Der kantonale Durchschnitt wird dabei mit dem Durchschnitt einer Gemeinde verglichen. Der Unterschied dazwischen ist also entscheidend. Wenn etwa die Steuerkraft in einer Nehmergemeinde steigt, sinkt der Finanzausgleich.

Wenn allerdings die Steuerkraft im ganzen Kanton sinkt, dann sinkt auch der Finanzausgleich, obwohl die Steuerkraft in einer Gemeinde gleich geblieben ist. In Rickenbach bedeutet eine Differenz von 100 Franken etwa drei Steuerprozente. Auch in anderen Gemeinden wurde bereits vor einer sinkenden kantonalen Steuerkraft gewarnt. Einerseits wegen Corona, andererseits wegen der Steuerreform.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die kantonale Steuerkraft im Jahr 2020 um 73 Franken gesunken. Das kantonale Gemeindeamt hatte mit einem stärkeren Rückgang gerechnet. Bleibt die Frage, ob dieser mit Verspätung noch eintritt.

Der Immobilienboom: Ein Segen, der zum Fluch werden kann

Viele Bauprofile sind in der Region zu sehen. Wie hier an der Tösstalstrasse in Kollbrunn. Foto: Madeleine Schoder

Gleich in mehreren Gemeinden der Region heben hohe prognostizierte Grundstückgewinnsteuern die Gemeinden in ein Plus. In Rickenbach wollte der Gemeinderat die Steuern schon erhöhen, da kamen neue Zahlen rein. Die Million, mit der der Gemeinderat nun rechnet, entspricht in Rickenbach mit Finanzausgleich zehn Prozentpunkten.

Ein weiteres Beispiel ist Seuzach. Die Gemeinde wollte im letzten Jahr den Steuerfuss um insgesamt fünf beziehungsweise vier Prozentpunkte erhöhen. Beides lehnte die Bevölkerung jedoch ab. Durch Grundstückgewinnsteuern in Höhe von fünf Millionen Franken kann die Gemeinde vorerst aufatmen. Allerdings schwanken diese Einnahmen stark, und es bleibt die Frage, wie lange die hohen Immobilienpreise anhalten.

«Das hängt sehr stark mit dem Bevölkerungswachstum und der Zinsentwicklung zusammen. Zudem ist entscheidend, wie viel Land verfügbar ist», sagt Alexander Haus vom Gemeindeamt. Besonders nachhaltig ist eine feste Einplanung in die laufende Rechnung aber nicht. «Dann hat man das Risiko, später den Steuerfuss je nachdem stark anpassen zu müssen.»

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

