Gesetz auf der Kippe – Wie sich die Techgiganten herauswinden Die Chancen standen selten so gut wie jetzt, Online-Riesen wie Amazon, Apple oder Google zu bändigen. Aber nun droht das Antikartellgesetz auf den letzten Metern zu scheitern. Walter Niederberger, San Francisco

Einmal mehr sieht es gut aus für die Techgiganten. Apple-Chef Tim Cook mit dem Victoryzeichen – hier bei einer Produktpräsentation in New York. Foto: Stephanie Keith (Getty Images, AFP)

Die Erwartungen waren hoch. Nach Dutzenden Anhörungen von Topmanagern und jahrelangen Verhandlungen sollte die Marktmacht von Meta (Facebook und Instagram), Amazon, Apple und Google eingedämmt werden – per Gesetz. Zum ersten Mal in der Geschichte des Internets hätten die USA damit ein starkes Instrument bekommen, um die Techgiganten an die Leine zu nehmen.