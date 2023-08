Industriegeschichte in Winterthur – Wie sich ein armer Toggenburger einst in der grossen Sulzer-Stadt schlug 19-jährig, gläubig und mausarm heuerte Fridolin Truniger im Zweiten Weltkrieg bei Sulzer an, hatte manche Kämpfe auszufechten – und blieb dem Grosskonzern dann aber 44 Jahre lang treu. Fabian Brändle

Als jungen Mann zog es Fridolin Truniger aus dem Toggenburg in die grosse Sulzer-Stadt Winterthur. Foto: PD

Grossfabriken sind ein eigentlicher Mikrokosmos. Es gelten die strikte Hausordnung und das Wort des Chefs, alles ist unter strenger Aufsicht. Es kam zu Unfällen, und oft zehrte der Beruf an Leib und Leben. Auch während der Kriegsjahre waren die Arbeiter nicht viel mehr als Rädchen in der Maschinerie. 1940, vor über 80 Jahren, vielleicht noch mehr als heute. Von einem solchen Arbeiterleben erzählt die Geschichte von Fridolin Truniger, einem damals 19-jährigen Katholiken aus dem Untertoggenburg.

Als Ungelernter war Truniger gemeinsam mit zwei Freunden aus Mosnang nach Winterthur gekommen, damals das Industriezentrum der Region. Vorher hatte er als Textilarbeiter in der Spinnerei und Weberei Dietfurt AG, als Bäckereiausläufer in Genf und einige Monate als Pöstler in Mühlrüti gearbeitet. Truniger verfügte also schon früh über eine gewisse «Vielberufigkeit».

Die Postkarte um das Jahr 1940 zeigt, wie sehr das Sulzerareal damals das Stadtbild prägte. Foto: PD

Fromm und sparsam: Der junge Fridolin Truniger. Foto: PD

Fridolin Truniger kam bei der Firma Sulzer, einem Unternehmen mit weltweiter Strahlkraft, zunächst als Hilfslaborant unter. Wer bei der «Sulzere» arbeitete, besass einen gewissen Firmenstolz. Die Löhne waren allerdings eher tief und stiegen nur langsam. Die Profite flossen in die Taschen der Chefs. Darüber beschwerte sich auch Fridolin Truniger in seinen Lebenserinnerungen, die in einem Büchlein zusammengefasst sind. Die Belegschaft setzte sich offenbar kollektiv zur Wehr. Sie war jedoch in zwei Lager gespalten und deshalb geschwächt. Auf der einen Seite standen die sozialdemokratisch inspirierten Genossen der angriffigen Gewerkschaft SMUV. Auf der anderen die moderateren Katholiken. Truniger gehörte als gläubiger Untertoggenburger dem katholischen Milieu an. Seine «roten» Kollegen spotteten offenbar über ihn, worunter er gelitten haben muss. «Sie nützten jede Gelegenheit, um über Katholiken und Pfaffen zu spotten und mich herauszufordern», klagte er in seinen Memoiren.

Sulzer und die Armee

Der Zweite Weltkrieg bedeutete für Sulzer gute Geschäfte und füllte die Auftragsbücher. Ein wichtiger Auftraggeber war die schweizerische Armee. Für den Festungsbau benötigte sie Armierungseisen und Stahl in rauen Mengen. Sulzer verschärfte den Schichtbetrieb. Trunigers Moral sank zunehmend. Auch weil das Essen in der Betriebskantine offenbar zu wünschen übrig liess. In den kleinen Zimmerchen in den Arbeiterunterkünften war es im Winter eiskalt. Kohle war rationiert. Bei einer «Stange» im Restaurant wärmte man sich auf oder ging für ein Nickerchen sogar ins Kino. Truniger sparte offenbar wie ein Teufel. 1.70 Franken bekam er pro Stunde. Praktisch den ganzen Lohn lieferte er zu Hause seinen Eltern ab. Nur für Bücher brauchte er etwas Geld. Ganz bewusst hielt sich von Alkohol, Fussball, Spiel und Tabak weitgehend fern, um zu sparen und christlich zu leben.

Die Geschäfte während des Zweiten Weltkriegs brummten bei Sulzer. Hier ein Einblick in eine Pumpenfabrik um 1940. Archivfoto: PD

Dafür zeigte sich Truniger als lernwilliger Schüler. Sein Vorgesetzter Max Huber führte ihn in die Welt der Chemie ein. Truniger belegte dafür gar Fernkurse – was ihm später den beruflichen Aufstieg ermöglichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte er vollwertig ins Labor der Firma wechseln und dort anfangs Arbeiten wie Destillieren und Pipettieren übernehmen. Später wirkte er sogar in der Lehrlingsausbildung. Und in der Instruktion.

Truniger blieb Sulzer 44 Jahre lang treu. Sein Lebensplan scheint aufgegangen zu sein. Er war in die Stadt gekommen, um aufzusteigen und etwas mehr Geld zu verdienen als auf dem Land. Das hat er geschafft. Die Fabrikarbeit bei der Sulzer war hart – aber man konnte aufsteigen, auch als armer ehemaliger Textilarbeiter aus dem Toggenburg. 2014 wurde er auf dem Friedhof Seen beigesetzt.

