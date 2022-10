Spitzenspiel in Winterthur – Wie sich irgendwie alle als Sieger fühlen können Der Spitzenkampf der Handball-NLA zwischen Pfadi Winterthur und dem HC Kriens-Luzern hat in der ausverkauften Axa-Arena 28:28 geendet. Es war einiges los, auch dank des Andy-Schmid-Effekts. Urs Stanger

Drei der Protagonisten des packenden Spitzenspiels: Pfadis Abwehrchef Viran Morros sowie Marin Sipic und Andy Schmid vom HC Kriens-Luzern. Foto: Deuring Photography

In den letzten zwei Minuten sass niemand mehr. Andy Schmid warf Kriens-Luzern 28:27 in Führung, sieben Sekunden später antwortete Pfadis Antreiber Kevin Jud mit dem Ausgleich. Die Halle stand, noch anderthalb Minuten blieben bis zum Ende. Anderthalb Minuten, in denen nur noch die Gäste in Ballbesitz waren. Sie schafften das, weil sie nun mal geschickt angriffen, aber auch, weil das Zeitspiel verdächtig lange hinausgezögert werden konnte. Drei Sekunden vor Ende kams zum ultimativen Freiwurf vor Pfadis Tor, Schmid entschied sich für eine schnelle Drehung und zielte zu hoch über die Mauer.