Zürcher Festival About Us – Wie sich Menschen an Wendepunkten entscheiden Im Rahmen eines Kunstprojekts erzählen Zürcherinnen und Zürcher wie Julia Bürgi von ihren persönlichen Meilensteinen. Dabei dominieren zwei Themen. Ev Manz

Zwei Joboptionen in zwei Ländern, und Julia Bürgi musste sich entscheiden und fragt sich heute oft, wo der andere Weg sie hingeführt hätte. Foto: Urs Jaudas

«Soll ich den Job in Dublin oder jenen in Barcelona annehmen?» Diese Frage stellte sich Julia Bürgi vor zehn Jahren, lange bevor sie sich in Zürich niederliess. Damals war die schweizerisch-amerikanische Doppelbürgerin Anfang 20, hatte in New York das Studium in Architektur und Städteplanung abgeschlossen, jobbte in der Gastronomie und lebte das volle Leben. Zufrieden war sie dennoch nicht. Sie hatte Lust auf einen Neuanfang. In Europa. Sie fragt das Gegenüber: «Welchen Weg hätten Sie eingeschlagen?»

Klick. In Sekundenbruchteilen wägt das Gegenüber Argumente ab, erinnert sich an ähnliche Momente im eigenen Leben.



Dieselbe Frage wird Julia Bürgi am Freitagabend auf dem Chilehügel in Altstetten stellen. Die 32-Jährige gehört zum Team von Geschichtenerzählern in der Installation «Trophy», eines von 20 Projekten des interkulturellen Festivals About Us.