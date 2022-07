Von Kopf bis Fuss: Sieben coole Tipps – Wie Sie trotz Affenhitze gut schlafen können Lüftungsstrategien, Sommerrezepte und weitere Tipps, um sich auch in Tropennächten erholen zu können. Silvia Aeschbach

Nicht jedermanns Sache: Permanenter Wind im Gesicht sorgt aber definitiv für eine Abkühlung. Foto: Getty Images

Die optimale Temperatur im Schlafzimmer soll zwischen 16 und 20 Grad liegen. Für hitzeempfindliche Menschen wie mich klingt dies aktuell fast etwas zynisch. Denn die gegenwärtige Hitze erschwert nicht nur das Einschlafen, ich schlafe tendenziell auch unruhiger. Um mich auch in Tropennächten einigermassen zu erholen, sammle ich schon seit längerem «kühlende» Tipps. Diese teste ich nicht nur selbst, sondern gebe sie auch an meine Familie und an Freunde weiter. Dabei wurden folgende Ratschläge für gut befunden: