Impfung gegen das Coronavirus – Wie sieht der Impf-Fahrplan für Winterthur aus? Das KSW startet bald mit Impfungen für Risikopatienten, die beim Spital in Behandlung sind. Und auch in den Altersheimen gehts demnächst los. Thomas Münzel

Im Kanton Zürich möchte man ab Mitte Januar in den Alters- und Pflegeheimen mit den Impfungen gegen Covid-19 beginnen. Wann in den Winterthurer Heimen konkret geimpft wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Foto: Keystone

Wann und wo kann ich mich gegen Covid-19 impfen lassen? Klar ist: Zuerst werden im Kanton Zürich Personen ab 75 Jahren und Hochrisikopatienten geimpft. Und zwar vorerst nur im Covid-Impfzentrum am Hirschengraben in der Stadt Zürich und am Universitätsspital – aber nur Patienten, die dort in Behandlung sind.

Der Ansturm auf die ersten 16’000 Impfdosen war zu Beginn des Jahres jedoch so riesig, «dass die für Januar öffentlich verfügbaren Termine innert kürzester Zeit ausgebucht waren», sagt Lina Lanz, Sprecherin der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich. Am 18. Januar sollen dann neue Impftermine für den Februar aufgeschaltet werden. Über den genauen Anmeldeprozess will die Gesundheitsdirektion am kommenden Montag informieren.