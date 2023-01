Protokoll eines peinlichen WEF-Abends – Wie Small Talk mit den Wichtigen geht (und wie man es vermasselt) Leute kennen lernen, netzwerken, Business aufgleisen: Nirgends soll das besser gehen als am WEF in Davos. Ich habe es versucht. Und bin grandios gescheitert. Yann Cherix

Small-Talk-Regel Nummer eins heisst «Schaue nicht auf den Boden, ‹have fun›»: WEF-Präsident Borge Brende mit Olena Selenska. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

«Impossible is possible». Das Unmögliche ist möglich, steht am Pavillon der Vereinigten Arabischen Emirate. Solche Slogans, sie hängen überall in Davos. Sie handeln meist von «Opportunities», Möglichkeiten. Und ob man will oder nicht: Diese aufdringlichen Phrasen wirken irgendwann ansteckend.