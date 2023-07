46'

Der FCZ kommt auf der linken Seite zu einem Freistoss. Ein Kopfball landet aber in den Händen von Yverdon-Keeper Martin. Kuriose Szene im Anschluss: Martin trifft mit seinem Abwurf Afriyie aus kurzer Distanz am Hinterkopf, doch die Zürcher können den Ballgewinn nicht in Zählbares umsetzen.