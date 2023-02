Elon Musk gegen Rest der Autobranche – Wie Tesla den Preiskampf bei Elektroautos anheizt Elon Musk hat die Preise für Teslas gesenkt. Das freut jedoch nicht alle Kundinnen und Kunden – und die Konkurrenz schon gar nicht. Was hinter dem überraschenden Manöver steckt. Angelika Gruber

Tesla-Chef Elon Musk hat derzeit gut lachen. Der Autobauer verdient prächtig und kann die Konkurrenz mit Preissenkungen unter Druck setzen. Foto: Jae C. Hong (AP/Keystone)

Lange Zeit betrachtete die Autobranche Tesla-Chef Elon Musk mit einer Mischung aus Verwunderung und Arroganz. Kaum jemand nahm den Milliardär aus den USA ernst, der scheinbar als eines von vielen Hobbys neben seinen Weltraumprojekten und Twitter auch noch Elektroautos baute.

Doch nun lehrt Musk die Konkurrenz das Fürchten. Denn Tesla hat im Januar in einer konzertierten Aktion die Preise gesenkt – von den USA über Europa bis hin zu China. Auch in der Schweiz sind das Model 3 und das Model Y zwischen 1000 und 10’000 Franken günstiger.

Besonders auffällig ist der Preisrückgang beim neueren Model Y, das in der Basisversion für 46’990 Franken zu haben ist und damit um 8000 Franken günstiger als zuvor. Bei der Version mit grösserer Reichweite sinkt der Preis gar um 10’000 Franken. Das Model 3 kostet in der Basisversion neu 44’990 Franken und damit 1000 Franken weniger.

Verärgerte Kunden und geschockte Konkurrenz

Derartige Preisnachlässe quasi über Nacht sind in der Branche eine Neuheit. Und sie verärgerten die Kundinnen und Kunden: In China protestierten aufgebrachte Menschen zu Hunderten vor Tesla-Filialen. Zum einen, weil sie kurz zuvor noch deutlich mehr für ihren neuen Tesla bezahlt hatten. Zum anderen, weil mit den günstigeren Neukaufpreisen auch die Occassionspreise in den Keller gerasselt sind.

Wer in der Schweiz einen Tesla bestellt und noch nicht erhalten hat, könne ebenfalls von den neuen, tieferen Preisen profitieren, sagt ein Tesla-Sprecher. All jene, die ihren Tesla aber kurz zuvor schon bekommen hatten, zogen den Kürzeren.

Doch nicht nur für die Kunden ist das neu. Die Preisnachlässe setzen vor allem den anderen Autobauern zu. Sie stehen nun vor der schwierigen Frage, ob sie in den Preiskampf einsteigen sollen. Ford hat das für sich bereits beantwortet – zumindest zum Teil. Als Reaktion auf das Vorgehen Teslas hat der US-Autobauer die Preise für sein Elektromodell Mustang Mach-E ebenfalls deutlich gesenkt, vorerst aber nur in Nordamerika. Ob auch die Preise für Europa und die Schweiz sinken, sei derzeit noch unklar, erklärt ein Ford-Sprecher.

Ford zog mit seinem Elektromodell Mustang Mach-E nach. Dieses ist nun in Nordamerika ebenfalls günstiger. Bild: PD

Mit seiner Reaktion auf die Preissenkungen von Musk steht Ford bislang allein da – noch. VW-Chef Oliver Blume kündigte kürzlich an, auf einen Preiskampf mit Tesla verzichten zu wollen. Der Schweizer Autohändler Amag, der die Marken VW, Audi und Skoda vertreibt, erklärt, er habe die Preisanpassungen von Tesla zur Kenntnis genommen. Konkurrenzdruck sei jedoch nichts Neues. «Beim Autokauf spielen diverse Faktoren eine Rolle, der Katalogpreis ist da nur ein Element», sagt ein Sprecher.

Mercedes-Benz Schweiz gibt sich zurückhaltend. «Aus Wettbewerbsgründen machen wir keine Aussagen zur Entwicklung von Preisen für unsere Fahrzeuge», sagt ein Sprecher.

Nur eine Frage der Zeit, bis die Konkurrenten ihre Preise senken

Für den deutschen Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer ist es jedoch nur eine Frage der Zeit, bis auch andere ihre Preise senken. «Musk will die anderen vom Markt drängen», so der Direktor des Center Automotive Research in Duisburg. «Wer nicht mitmacht und seine Preise gleich lässt, der verliert Marktanteile. Die wiederzubekommen, ist nicht ganz einfach. Das kostet wahrscheinlich noch mehr Geld.»

Bereits vor den Preisnachlässen konnte Tesla der Konkurrenz gehörig zusetzen. Das meistverkaufte Auto in der Schweiz war in den vergangenen beiden Jahren jeweils ein Tesla – quer über alle Antriebsarten. In der Statistik nach Marken haben jedoch VW, BMW, Mercedes und Audi die Nase vorn – auch, weil sie mehr Modelle auf dem Markt haben als Tesla.

Warum sich Tesla den Preiskampf leisten kann

Nach Einschätzung von Dudenhöffer hat Musk den Angriff auf die übrigen Autobauer ganz bewusst lanciert. Der Tesla-Gründer hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 rund 20 Millionen Autos zu verkaufen. Im vergangenen Jahr waren es 1,3 Millionen, im laufenden Jahr sollen es 1,8 bis 2 Millionen werden. Um das zu erreichen, muss Musk Käuferinnen und Käufer für seine Wagen finden.

Doch Musk hat nicht nur ehrgeizige Ziele, er kann es sich auch leisten, alle anderen mit Dumpingpreisen unter Druck zu setzen. Im vergangenen Jahr verbuchte Tesla einen Gewinn von 12,6 Milliarden Dollar. Die übrigen Autokonzerne hingegen verdienen mit der Produktion von Elektroautos kaum Geld oder machen Verluste, wie Dudenhöffer erläutert.

«Alle anderen sind in einer sehr unglücklichen Situation. Sie haben schlechte Margen. Tesla kann das Preisspiel also unendlich lange betreiben», sagt der Autoexperte.

Warum Preissenkungen für alle anderen schwierig sind…

Doch selbst wenn die etablierten Hersteller wollten – so einfach wie Tesla können sie ihre Preise nicht senken. Das liegt an ihrem Verkaufsmodell. VW & Co. verkaufen ihre Fahrzeuge zunächst an Händler. Würde nun beispielsweise Volkswagen über Nacht die Preise senken, würde das drastische Wertverluste für alle noch unverkauften Autos bei den Händlern nach sich ziehen.

Diese würden auf die Barrikaden steigen, klagen, und VW müsste wohl hohe Ausgleichszahlungen leisten. «Deshalb gibt es bei den klassischen Autobauern so gut wie nie Preisreduktionen», sagt Dudenhöffer.

Tesla hat dieses Problem nicht, denn das Unternehmen verkauft seine Autos direkt, ohne zwischengeschaltete Händlerinnen und Händler.

…aber auf Umwegen gelingen könnten

Um Musk dennoch nicht kampflos das Feld zu überlassen, könnten sich die Autobauer nach Einschätzung von Dudenhöffer über Umwege helfen. Zum einen könnten sie Sondermodelle anbieten. Dabei werden die Standardvarianten minimal verändert und dann – meist unter einem neuen Namen – etwas günstiger verkauft. Oder die Hersteller geben ihre Modelle günstig als Miet- oder Firmen-Leasingautos ab. Üblicherweise werden diese dann innerhalb kurzer Zeit als Occassionsfahrzeuge weiterverkauft.

Ob es tatsächlich zu einem Preiskampf kommt, dürfte sich in einigen Monaten zeigen. «Erst mal halten alle die Füsse still. Aber nach drei oder vier Monaten sieht man, dass die Marktanteile weglaufen, und dann wird man reagieren», ist sich Dudenhöffer sicher. Die Kundinnen und Kunden dürfte das freuen.

Angelika Gruber arbeitet seit 2020 in der Wirtschaftsredaktion von Tamedia. Davor war sie über 15 Jahre für die Nachrichtenagentur Reuters tätig – in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.