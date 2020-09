Schlossguet-Umbau in Turbenthal – Wie Turbenthal sexy bleiben will Die Gemeinde fühlt sich arm wie einst Berlin und lässt die Schlossschüür im Ortskern seit Jahren verlottern. Ein Umbau soll das Gebäude und das Dorf aufwerten. Doch die Pläne ernten auch Kritik. Rafael Rohner

Das Schlossguet (rechts) gehört seit 30 Jahren der Gemeinde und liegt zentral in der Nähe der Kirche. Foto: Rafael Rohner

Die Projektgruppe um Gemeinderätin Katharina Fenner (FDP) ist nicht gerade zu beneiden. Leidenschaftlich setzte sie sich am Montagabend in der Grosshalle Turbenthal für eine Aufwertung des Schlossguets ein. Eine Stunde lang sprach ihr Team am Informationsanlass über die Vorzüge des geplanten Umbaus: Die neue Bibliothek in der Schüür könne zu einem wichtigen kulturellen Treffpunkt im Dorf werden. Gleichzeitig würde Platz für die Schule frei.