Freizeitsport in Winterthur – Wie umweltschädlich sind Kunstrasen wirklich?

2009 verlegt und damit der älteste Kunstrasen der Stadt: Beim Fussballplatz Hegmatten in Oberwinterthur. Wo landet all das Granulat, das Wind und Wetter in die Umwelt trägt? Seither 2009 mussten hier schon mit knapp 20 Tonnen nachgranuliert werden.

Foto: Roger Hofstetter