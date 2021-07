Immobilien in Winterthur – Wie und wo sich der Wohnungsmarkt leicht entspannen könnte Es sind wieder sehr wenige Wohnungen frei in Winterthur. Doch in den nächsten Jahren sind mehrere Grossprojekte geplant. Eine Übersicht. Till Hirsekorn

Ende 2021 bezugsbereit: Die 150 Wohnungen im Vogelsangquartier. Foto: Till Hirsekorn

Wer in Winterthur eine Wohnung sucht, braucht gute Kontakte, ein starkes Bewerbungsdossier oder einfach viel Glück. Am Stichtag des 1. Juli waren stadtweit nur 230 Wohnungen frei, grösstenteils solche mit 3 bis 4,5 Zimmern. Die sogenannte Leerwohnungsziffer ist weiter gesunken, von tiefen 0,56 Prozent auf 0,41. Letztmals lag sie 2014 darunter mit 0,2 Prozent. Die Stadt hat am Dienstag die neusten Zahlen veröffentlicht.



Einmal mehr bestätigt sich: Urbane Zentren sind begehrte Wohnlagen, Winterthur ist und bleibt attraktiv. «Zentral gelegen, grün, kulturell vielfältig, familienfreundlich, gute Infrastruktur: Das alles spricht für Winterthur», fasst es Immobilienexperte Robert Weinert von Wüest Partner zusammen.



Gefühlt wird in Winterthur seit Jahren rege gebaut, Krane drehen da und dort. Tatsächlich sind in den letzten zehn Jahren knapp 7100 neue Wohnungen dazugekommen (+14,3 Prozent). Und diese, so Stadtstatistiker Hermann Hegner, schnappten sich vor allem die Eingesessenen – Locals, die in eine neue, moderne Wohnung umzogen sind. Frei sind, Stand heute, offenbar vor allem ältere Objekte.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung