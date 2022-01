Preisvergleich nach Wohnort – Wie viel der Strom in Ihrer Gemeinde kostet Der globale Energiemarkt spielt verrückt: Hersteller suchen Geld, Länder deckeln die Preise. Das Schweizer System ist stabiler. Doch es gibt starke regionale Unterschiede. Philipp Felber-Eisele Patrick Meier

Der Strompreis in der Schweiz stieg von 2021 bis 2022. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Die Entwicklung geschah rasant. Der Strompreis verdreifachte sich innert Monaten – kurz: Die Strommärkte spielen verrückt. So verrückt, dass Länder wie Frankreich den Strompreis gedeckelt haben. Und auch so verrückt, dass in ganz Europa Stromfirmen nach neuem Geld Ausschau halten – gewisse halten beim Staat die hohle Hand hin, etwa der Konzern Uniper. In der Schweiz ging Alpiq vorsorglich zum Bund, um für den Notfall auf diesen zählen zu können, was aber nicht nötig war.